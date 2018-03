WallStreet : beau rebond avant Pâques mais 1er trimestre flat

29/03/2018 | 23:12

Wall Street a respecté la tradition qui consiste à soutenir les cours le dernier jour du mois (depuis 2 ans, c'était les 5 dernières séances qui étaient 'bullish', pas juste la dernière).



Le S&P500, le plus représentatif gagne +1,4% à 2.640 et finit le trimestre en territoire négatif (-1,2% environ, soit l'équivalent de la perte subie au mois de mars).



Le bilan est donc mitigé pour les indices US: le Dow Jones perd environ -2,4% -c'est son 1er trimestre négatif depuis l'été 2015- en revanche, le Nasdaq engrange symétriquement +2,3% grâce au gain de +1,64% ce jeudi (soit 75% de sa hausse trimestrielle en quelques heures).



L'agenda macro-économique du jour était chargé outre-Atlantique avec l'indice d'inflation PCE qui s'établit à 0,2% en février après 0,4% en janvier soit 1,8% après 1,7% en rythme annuel.

L'inflation 'core', hors alimentation et énergie ressort à +0,2% en février après +0,3%.

Baisse surprise de -14.000 des inscriptions au chômage à 215.000 la semaine dernière et hausse de +0,4% des revenus des ménages, comme attendu.



Parmi les titres qui ont contribué à ce rebond, on notait de nombreux poids lourds : Microsoft +2,1%, AMD et Comcast +2,7%, Seagate et Applied Materials +2,9%, Cisco +3%, Tesla et Alphabet +3,2%, Netflix +3,5%, Facebook +4,4%, Nvidia +4,6%, Intel +5% (plus gros contributeur à la hausse du 'Dow').



Le secteur 'énergie' a également sur-performé dans le sillage d'un baril revenu flirter avec les 65$ grâce à Concho +7%, Marathon Oil +5,2%, Newfield +4,4%, Hess +3,8%, Noble +3,2%, Apache +3%, Anadarko et Exxon/Mobil +2,5%.



