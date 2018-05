WallStreet : chute avec les pharma malgré bon ADP, FED neutre

02/05/2018 | 23:00

Wall Street entame assez mal ce mois de mai: après une séance de mardi où seul le Nasdaq a surnagé, la grisaille s'impose ce mercredi avec une 4ème séance consécutive de repli pour le Dow Jones (-0,72%) et le S&P500 (-0,7%).

Le Nasdaq limite un peu la casse grâce à la forte hausse d'Apple (+4,4%).



Côté conjoncture, l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis a comptabilisé +204.000 nouveaux jobs le mois dernier, après +228.000 révisé (de 241.000 initialement).



Le communiqué final de la Fed publié à 20H fut assez 'neutre' et les taux maintenus inchangés comme beaucoup l'anticipaient.



La Réserve fédérale note que l'inflation approche de son objectif de 2% et elle relativise le récent ralentissement de la croissance de l'emploi (en mars) et de l'activité (contraction des PMI) et réaffirme comme à chaque fois que l'économie US continue de croître à un 'rythme modéré'.



Sur le marché des changes, le dollar reprend son ascension à 1,1970/E (+0,3%) tandis que le baril de WTI finit paradoxalement sur une progression de +0,7% à 67,7$, malgré la fermeté du billet vert et la hausse des stocks de 'brut' américains (AIE) qui ont gonflé de +6,2Mns de barils, les stocks d'essence augmentent également de +1,2Mns de barils (contre -1,3Mns barils attendu).

Le secteur de l'énergie a été le seul à finir dans le vert (11 sur 12 en baisse) grâce à Devon +5,6%, Marathon +4,2%, Apache +1,5%, Valero +1,4%.



Cette séance a été marquée par le lourd repli des biotechs/pharmas avec Gilead -7,8%, Mylan -5,2%, Biomarin -3,9%, Alexion -3,7%...



Le Nasdaq a également ployé sous les replis de Xerox -9%, Paypal et T-Mobile -4,1%, Fiserv -3,8%, Comcast -2,4%, Cisco -2,2%; la hausse d'Apple a été contrebalancée par les replis d'Intel -1,9% IBM -1,8%, Microsoft -1,6%.



A noter également la chute de Spotify de -7% after hour (l'éditeur de contenus musicaux revendique 170 millions d'utilisateurs).



