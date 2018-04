WallStreet : impacté par les taux à la veille des 3 sorcières

19/04/2018 | 23:20

Wall Street finit en léger repli, après avoir chuté -1,2% en séance. Les indices US sont impacté par une spectaculaire remontée des taux, de +11Pts vers 2,923%.

La forte hausse du pétrole vers 69$ à New York -inattendue en cette saison- change les perspectives en matière d'inflation, si jamais elle perdure.

Le Dow Jones cède -0,35%, le S&P500 et le Nasdaq -0,6% et -0,8% respectivement.



La hausse des rendements et l'écartement du 'spread' 2 ans/10 ans a redonné du tonus au secteur bancaire: Morgan Stanley prend +2,7% (le titre n'avait pas bougé la veille malgré ses bons résultats), Suntrust +2,5%, Wells Fargo +2,3% (malgré une amende potentielle de 1Md$), Bank of America et JP-Morgan +2,2%, Citigroup +1,9%... et American Express s'envole de +7,6% (résultats et chiffre d'affaire meilleurs que prévu)



Trois indicateurs macroéconomiques ont été publiés outre-Atlantique, dont 2 à 14H30: les chiffres hebdomadaires du chômage reculent marginalement à 232.000 (soit -1.000); l'indice 'Philly Fed' au titre du mois en cours progresse de +1Pt à 23,20... cela a contribué à pousser les rendements des T-Bonds à la hausse.



L'indicateur avancé du Conference Board de mars s'est une nouvelle fois inscrit en hausse, mais de seulement +0,3% en rythme séquentiel (contre +0,4% attendu), après +0,7% en février (chiffre révisé de +1%).



Sur le front des valeurs, les prises de bénéfice ont prédominé au sein du Nasdaq: Applied Materials -6,5%, KLA -5,5%, Skyworks -5,1%, Analog Devices -5%, Qualcomm et Micron -4,8%, Xilinx -4,6%, Seagate -3,6%, Microchip -3,3%, Nvidia -3,1%, Apple -2,8%, Intel -2,6%



Quelques poids lourds surnagent, en fait toutes les 'GAFA' sauf Apple: Tesla gagne +2,3%, Amazon +1,9% (ce qui porte sa hausse à +8,8% sur la semaine), Alphabet +1,3%, Facebook +1,1%.



Enfin, c'est la douche froide pour Philip Morris avec -15,6%, qui entraine son concurrent Altria dans sa chute -6,1%.



