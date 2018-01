WallStreet : la 1ère séance 2018 résume à elle seul tout 2017

02/01/2018 | 23:20

L'année 2018 débute en fanfare à Wall Street avec une nouvelle rafale de records absolus en séance et en clôture pour le S&P500 (+0,83% à 2.696, éclipsant son précédent zénith de 2.694,9) et pour le Nasdaq (+1,5%) qui en termine à 7.007.



Un peu plus timide, le Dow jones se contente de +0,42%, ce qui ne suffit pas à effacer son repli de vendredi dernier.



Mais oublions vite le 'Dow' car le Russel-2000 cartonne lui aussi (+1% à 1.550Pts, un record de clôture) et le 'VIX' plonge de -11,5% vers 9,75, renouant avec ses planchers historiques et traduisant un appétit pour le risque dévorant... et qui tend de nouveau vers l'infini.



Cette 1ère séance de l'année 2018 constitue une sorte de 'résumé/concentré' de l'année 2017, avec un Nasdaq qui écrase la concurrence de +50%, dans le sillage des 'GAFA' et même des 'FANGAT' qui sont repartis de plus belle vers la stratosphère, affichant une hausse moyenne de +2,5%, avec Amazon qui engrange déjà +1,7%, Apple et Alphabet +1,8%, Facebook +2,8%, tesla +3% et Netflix +4,8% (sur des rumeurs de rachat par Apple).



Le 'composite' a donc été dopé par les mêmes vedettes qu'en 2017 (AMD +6,8%, Micron +6,2%, Applied Materials et Broadcom +3,98%, Nvidia +3%, etc.) avec la même surperformance relative: les gérants d'actifs ne changent rien à une stratégie qui s'auto-justifie par des résultats auto-référents.



On prend les même programmes algorithmiques et on recommence !



Et comme l'appétit pour le risque remonte en flèche, les 'biotech-pharma' ont également flambé avec Incyte +6,2%, Gilead +3,4%, Biogen +4,9%%



retour en grâce de la distribution 'classique' avec l'effet bénéfique attendu des baisses d'impôt sur les profits: J.C. Penney bondit de +10,8%), Kohl's de +3,9%, Nordstrom de +3,7%.



Bonne journée également pour les valeurs pétrolières (le baril culmine à 60,4$ sur le NYMEX) avec Chevron (+1,8%), Marathon oil (+2,6%), Noble (+3,6%), Apache (+4,9%), Range (+5%)...









