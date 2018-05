WallStreet : repli contenu malgré tension inattendue des taux

15/05/2018 | 23:37

Wall Street consolide... enfin, serait-on tenté de dire après 8 a 9 séance de progression consécutive.



Les indices US ont lentement creusé leurs pertes jusqu'à la mi-séance, mais ça n'a pas été plus loin, les forces se sont équilibrées et ce sont même les acheteurs qui se sont montrés un peu plus offensifs en fin de parcours, ce qui a permis de réduire les pertes de -1% en moyenne à -0,78% sur le Dow Jones, -0,8% sur le Nasdaq et -0,68% sur le S&P500... des écarts somme toute modestes en regard de la forte tension des taux sortie un peu de nulle par ce mardi.



Seule ombre au tableau, le VIX, le baromètre du stress, a poursuivi sa dégradation jusqu'au coup de cloche final, affichant +13,8% à 14,6: il est le seul à afficher un comportement qui semble corrélé à l'évolution des marchés obligataires.



Les chiffres du jour n'expliquent en rien la forte tension qui s'est matérialisée sur l'ensemble de la courbe des taux US, avec notamment +9,5Pts sur le '10 ans' à 3,072%, le '2 ans' affiche +4Pts à 2,577% et le '30 ans' +8Pts à 3,2000%.



Les ventes de détail sont en effet conformes aux anticipations à +0,3% (hors ventes d'automobiles, le chiffre est également de +0,3%, ce qui est légèrement inférieur au consensus de +0,4%).

Les stocks des entreprises US sont restés stables en rythme mensuel en mars, selon les estimations du Département du Commerce (+0,1% attendu).



De leur côté, les ventes des entreprises aux États-Unis ont crû de 0,5%.



L'indice Empire State de la FED de New York prend près de 5Pts à 20,1 mais ce chiffre est peu représentatif et ne traduit aucune surchauffe.



Difficile également d'invoquer la hausse du pétrole avec un écart symbolique de +0,1% du WTI à 71,00$.



Parmi les titres les plus volatils ce mardi, on notait à la hausse Symantec +4,4%, AMD +1,8%, Autodesk +1,5%.



Le Nasdaq a été plombé par les 'biotechs', avec Celgene -3,9%, Regeneron -2,9%, Biogen -2,2%, Amgen -2,1%.

Prises de profits appuyées sur Nvidia -3,8%, Tesla -2,7%, Applied Materials -2,4%, Intel -1,8%, Facebook -1,2%.



Le Dow Jones a reculé dans le sillage de Caterpillar -1,7% et Home depot -1,6%.



