Washington et Pékin réaffirment leur volonté de faire pression sur Pyongyang

WASHINGTON, 9 février (Reuters) - Le secrétaire américain d'Etat Rex Tillerson et le chef de la diplomatie chinoise, Yang Jiechi, ont réaffirmé jeudi l'engagement de leurs deux pays à exercer des pressions sur la Corée du Nord, rapporte le département d'Etat.

Le conseiller d'Etat chinois, qui gère la politique étrangère de Pékin, a entamé jeudi une visite de deux jours à Washington.

"Les deux parties ont réaffirmé l'engagement du président Donald Trump et du président Xi Jinping à maintenir la pression sur les programmes nucléaires et d'armement illégaux de la Corée du Nord", a déclaré Heather Nauert, porte-parole du département d'Etat, lors d'un point de presse.

Les deux responsables, a-t-elle ajouté, "sont convenus de l'importance de poursuivre une relation constructive et productive dans l'objectif d'une coopération sur les défis mutuels (...)".

La question des relations commerciales bilatérales était également au programme de leur entretien.

Pékin et Washington partagent une même inquiétude sur les ambitions nucléaires de la République populaire démocratique de Corée.

La Chine, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, titulaire à ce titre d'un droit de veto, a voté en faveur des différents trains de sanction imposées à Pyongyang en riposte à ses essais nucléaires et ses tirs de missiles balistiques.

Mais des responsables de l'administration américaine soupçonnent Pékin de ne pas appliquer pleinement ces mesures de rétorsion.

"Nous nous attendons, nous espérons que la Chine en fera davantage, parce que nous savons qu'ils peuvent en faire plus pour ce qui est du respect des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu", a souligné Heather Nauert.

Yang Jiechi a souligné pour sa part que la communauté internationale devait en faire davantage pour soutenir le semblant de réchauffement entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, qui a envoyé une importante délégation aux Jeux olympiques d'hiver qui débutent ce vendredi dans la station sud-coréenne de Pyeongchang, à 80 km seulement de la ligne de démarcation qui sépare les deux Corées.

Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères qui occupe un rang subalterne par rapport à Yang Jiechi, a déclaré dans la journée que Pékin espérait que Pyongyang et Séoul seraient en mesure d'alimenter la dynamique actuelle et d'ouvrir progressivement la porte à la paix dans la péninsule. (David Brunnstrom, Arshad Mohammed, Mohammad Zargham et Katanga Johnson Henri-Pierre André pour le service français)