Washington instaure de nouvelles sanctions contre Nasrallah

WASHINGTON, 16 mai (Reuters) - Les Etats-Unis et leurs alliés dans le Golfe ont dressé mercredi une liste de nouvelles sanctions visant Sayyed Hassan Nasrallah et Naim Kassem, respectivement numéro un et deux du mouvement chiite Hezbollah.

Sur son site internet, le Trésor américain vise quatre autres personnes et l'organisation État islamique dans le Grand Sahara.

"En ciblant le conseil consultatif du Hezbollah, nos nations ont collectivement rejeté la prétendue distinction entre la soi-disant "aile politique" et le projet terroriste mondial du Hezbollah", a indiqué le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. (Tim Ahmann et Doina Chiacu, Nicolas Delame pour le service français)