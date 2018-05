Bourse de Paris : Washington punit Téhéran et dope le pétrole 0 0 09/05/2018 | 08:10 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les indices européens ne sont pas brassés outre mesure par la décision américaine de durcir le ton face à l'Iran, en se retirant du traité de 2015. Quelques dossiers surexposés seront cependant sous surveillance. L'or noir prend la pente ascendante, sans surprise. Donald Trump a choisi la ligne dure vis-à-vis de Téhéran. Le président américain va faire sortir les Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire conclu à Vienne en 2015. Concrètement, cela signifie que Washington va rétablir, sous 90 à 180 jours, les sanctions visant le pays. Ce laps de temps sera mis à profit pour que des périodes transitoires soient négociées par les sociétés avec le Trésor américain sur les contrats existants. En revanche, aucun nouvel accord ne sera autorisé, notamment dans l’aéronautique ou les métaux. Téhéran n’aura plus le droit d’utiliser le dollar américain pour ses transactions. Les autres pays signataires, Allemagne, Chine, France, Grande-Bretagne et Russie, condamnent cette décision. Le président iranien Rohani souhaite que l’accord perdure, même sans les Etats-Unis, ce qui paraît très compliqué. Sur les marchés, il faut surveiller de près les valeurs liées au pétrole et les entreprises qui s’étaient réimplantées en Iran.



Dans le reste du monde, les investisseurs devraient garder un œil sur la situation de l’Argentine, qui a fait appel au FMI alors que le peso ne cesse de s’enfoncer. La troisième économie d’Amérique Latine est dans une situation difficile, 17 ans après le grand traumatisme de la faillite nationale. La situation se résume assez bien dans son taux directeur actuel : 40% ! Le Fonds redoute une inflation de plus de 19% cette année dans le pays.



En préouverture, on ne signale pas de gros traumatisme chez les indices européens :



Les temps forts économiques du jour



La production industrielle française (8h45, consensus +0,4%) et les ventes de détail italiennes (10h00, consensus +0,1%) vont permettre de patienter jusqu’à 14h30 et l’annonce de deux indicateurs d’inflation aux Etats-Unis, les prix à la consommation (consensus core +0,2%) et les prix à la production (consensus +0,2%). Les stocks des grossistes (16h00, consensus +0,6%) précéderont les stocks pétroliers hebdomadaires (16h30, consensus -0,2 million).



L’once d’or ne cille pas après le retrait américain de l’accord sur le nucléaire iranien, à 1.311 USD. L’euro poursuit son affaiblissement contre le billet vert à 1,18541. Enfin,



Les principaux changements de recommandations



• AlphaValue abaisse de 23,60 à 22 ,90 EUR sa valorisation de CNP Assurances, en restant à accumuler.

• Kepler Cheuvreux abaisse de 55 à 54 CHF son objectif sur LafargeHolcim en restant à conserver.



L’actualité des sociétés



La décision américaine sur l’Iran va affecter plusieurs sociétés qui avaient commercé avec l’Iran ou qui s’y étaient réimplantées. On pense notamment à Total, positionné sur le développement du plus grand champ gazier mondial, ou à Airbus, qui a vendu des appareils à Iran Air. L’avionneur européen pourrait se consoler avec United Airlines, qui veut commander des gros porteurs pour remplacer 50 B767 vieillissants. Mais Boeing est aussi sur les rangs. Dans un tout autre registre, le réseau de laboratoire français Eurofins Scientific renforce ses positions en Allemagne en rachetant Phast (24 millions d’euros de revenus annuels), dans des conditions qui n’ont pas été communiquées, pour rester dans les habitudes du groupe. Le holding belge Bruxelles Lambert va quitter le capital du groupe de luxe britannique Burberry en cédant ses 6,6% du capital, dont la valeur de marché correspond à l’équivalent de 587 millions d’euros à la clôture de la veille.



