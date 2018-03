Willis Lease Finance Corporation fait état d'une croissance de 50 % de son bénéfice annuel avant impôt, à 36 millions de dollars

NOVATO, Californie, 14 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ : WLFC) a fait état ce jour d'une croissance de 50,4 % de son résultat annuel avant impôt, qui passe de 23,9 millions de dollars en 2016 à 36 millions de dollars, et d'un chiffre d'affaires total déclaré de 274,8 millions de dollars. Les résultats avant impôt de la Société en 2017 ont été portés par la solidité de la croissance du chiffre d'affaires de l'activité de location, qui constitue le coeur de métier de la Société, et par la hausse significative des ventes de pièces de rechange et d'équipements. Le chiffre d'affaires total de l'activité de location et de la réserve de maintenance de 210,6 millions de dollars découle d'un taux d'utilisation moyen de 90 % d'un portefeuille de location qui a augmenté de 18,1 % pour atteindre 1,34 milliard de dollars en fin d'exercice. Les ventes de pièces de rechange et d'équipements ont progressé de 189 % en comparaison annuelle. Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires a progressé de 338 % pour atteindre 60,3 millions de dollars pour l'exercice, soit 9,69 $ de bénéfice moyen pondéré dilué par action ordinaire. Les répercussions fiscales positives de la loi Tax Cuts and Jobs Act de 2017 se sont soldées par une contribution de 43,6 millions de dollars au résultat après impôt de 2017.

« 2017 est notre exercice le plus rentable depuis 2008 sur une base avant impôt, avec un chiffre d'affaires record », déclare Charles F. Willis, Président et Directeur Général. « L'utilisation de notre portefeuille de location reste élevée du fait, en partie, de la robustesse de notre activité de maintenance sur les types de moteurs que nous prenons en charge, notamment certains modèles plus anciens dont beaucoup ont cru qu'ils seraient sur la touche depuis longtemps. Le dernier exercice a également été important pour nous du point de vue capitalistique car nous avons bouclé avec succès notre opération de titrisation adossée à des actifs WEST III et un deuxième tour de table d'actions privilégiées ».

« Comme annoncé précédemment, notre Plateforme nous différencie ainsi que la diversité des domaines d'activité que nous proposons pour le bénéfice de nos clients et, par conséquent de nous-mêmes en 2017 », commente Brian R. Hole, Président. « En plus de notre activité de location qui est notre coeur de métier, nos activités de vente/achat, de gestion d'actifs et dans les pièces de rechange se sont bien comportées et continuent de gagner en utilité pour nos clients. Nous continuerons à gérer de manière active et faire croître notre portefeuille de location, sans oublier de dénicher de nouvelles façons de créer de la valeur pour notre base de clientèle en pleine expansion ».

Faits marquants de 2017 (au 31 décembre 2017 et pour les périodes closes à cette même date par comparaison au 31 décembre 2016) :

Hausse du chiffre d'affaires total de 32,6 % à 274,8 millions de dollars en 2017, contre 207,3 millions de dollars en 2016.

Taux d'utilisation moyen de l'exercice de 90 %, dans la lignée de 2016.

Progression respective de 8,7 % et 40,5 % du chiffre d'affaires de la location et de la réserve de maintenance. La hausse de 23,1 millions de dollars du chiffre d'affaires de la réserve de maintenance en 2017 a été en partie compensée par une augmentation de 15,4 millions de dollars des réductions de valeur hors trésorerie des charges d'équipements.

Hausse de 18,1 % du portefeuille des équipements, à 1,343 milliard de dollars, contre 1,137 milliard de dollars en 2016, net des ventes d'actifs et des charges de dépréciation.

Achat par la Société d'équipements en 2017 pour un montant de 345 millions de dollars, contre 149 millions de dollars en 2016. Au quatrième trimestre de 2017, la Société a procédé à l'acquisition d'un avion et de quatorze moteurs pour une somme de 169 millions de dollars.

Augmentation de la valeur comptable des immobilisations corporelles par action ordinaire moyenne pondérée diluée de 42,4 %, à 41,63 $ au 31 décembre 2017 contre 29,23 $ un an auparavant.

Maintien par la Société d'une facilité non tirée de crédit revolving de 399 millions de dollars au 31 décembre 2017.

Valeur comptable des actifs de location, détenus directement ou dans le cadre de co-entreprises, à 1,6 milliard de dollars à fin 2017.

Total de 155 312 actions ordinaires rachetées en 2017 dans le cadre du plan de rachat quinquennal de la Société pour un montant de 3,5 millions de dollars.

Émission par la Société de 1 500 000 actions privilégiées de série A-2 6,5 %, avec une valeur nominale de 0,01 $ par action à un prix d'achat de 20,00 $ l'action en septembre 2017.

Clôture de l'opération de titrisation adossée à des actifs de 336 millions de dollars, baptisée Willis Engine Structured Trust III (WEST III), le 4 août 2017. Ces obligations sont garanties par un portefeuille de 56 moteurs.

Bilan

Au 31 décembre 2017, la Société comptait un portefeuille total de location composé de 225 moteurs et équipements associés, 16 avions et 7 autres pièces et équipements en location pour une valeur comptable nette de 1,343 milliard de dollars. Au 31 décembre 2016, le portefeuille total de la Société se composait de 208 moteurs et équipements associés, 11 avions et 5 autres pièces et équipements en location, pour une valeur comptable nette de 1,137 milliard de dollars.

Willis Lease Finance Corporation

Willis Lease Finance Corporation propose à la location des moteurs de rechange pour les flottes commerciales régionales et internationales, des unités d'alimentation auxiliaires et des avions, à destination des compagnies aériennes, des motoristes et des fournisseurs de maintenance aéronautique dans 120 pays. Ces services de location sont complétés par une activité d'achat/vente de moteurs et d'avions, des ressources de location de moteurs et des services de gestion d'actifs appuyés par une technologie de pointe, lesquels sont assurés par sa filiale Willis Asset Management, ainsi que diverses solutions de fin de vie pour avions, moteurs et matériels aéronautiques proposées au travers de sa filiale Willis Aeronautical Services, Inc.

À l'exception des informations historiques, les points discutés dans le présent communiqué de presse contiennent des déclarations prospectives qui supposent des risques et des incertitudes. Il convient de ne pas se fier de manière indue aux déclarations prospectives, qui ne donnent que des prévisions quant à l'avenir et ne constituent pas des garanties. Les déclarations prospectives sont valables uniquement à la date à laquelle elles sont formulées et nous n'assumons aucune obligation de les actualiser. Nos résultats réels peuvent différer de manière importante des résultats évoqués dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs susceptibles de causer une telle différence figurent, sans toutefois s'y limiter citons : les effets sur le secteur des compagnies aériennes et sur l'économie mondiale d'événements tels que des attentats terroristes, variations des cours du pétrole et autres perturbations des marchés mondiaux ; les tendances du secteur aérien et notre capacité à capitaliser sur ces tendances, notamment les taux de croissance des marchés et d'autres facteurs économiques ; les risques associés à la détention et à la location de moteurs d'avions et d'avions ; notre capacité à négocier avec succès les achats, ventes et locations d'équipements, à recouvrer les montants en suspens qui nous sont dus et à maîtriser nos coûts et dépenses ; les changements des taux d'intérêt et de la disponibilité du capital, à la fois sur nous-mêmes et sur nos clients ; notre aptitude à continuer à répondre aux évolutions des demandes de nos clients ; les changements réglementaires affectant le fonctionnement des compagnies aériennes, la maintenance aéronautique, les normes comptables ainsi que les taxes et impôts ; la valeur de marché des moteurs et autres actifs que nous détenons en portefeuille ; enfin, les risques exposés en détail dans le rapport annuel de Société au format 10-K et d'autres rapports permanents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

Unaudited Consolidated Statements of Income (In thousands, except per share data) Three Months Ended Years Ended December 31, % December 31, % 2017 2016 Change 2017 2016 Change REVENUE Lease rent revenue $ 35,324 $ 31,168 13.3 % $ 130,369 $ 119,895 8.7 % Maintenance reserve revenue 15,977 11,529 38.6 % 80,189 57,091 40.5 % Spare parts and equipment sales 10,150 7,318 38.7 % 51,423 17,783 189.2 % Gain on sale of leased equipment 245 52 371.2 % 4,929 3,482 41.6 % Other revenue 1,493 5,409 (72.4 )% 7,930 9,023 (12.1 )% Total revenue 63,189 55,476 13.9 % 274,840 207,274 32.6 % EXPENSES Depreciation and amortization expense 17,238 17,045 1.1 % 66,023 66,280 (0.4 )% Cost of spare parts and equipment sales 11,302 5,508 105.2 % 40,848 13,293 207.3 % Write-down of equipment 2,687 3,590 (25.2 )% 24,930 9,514 162.0 % General and administrative 15,164 13,086 15.9 % 55,737 47,780 16.7 % Technical expense 2,384 2,080 14.6 % 9,729 6,993 39.1 % Net finance costs Interest expense 12,322 10,509 17.3 % 48,720 41,144 18.4 % Loss on extinguishment of debt - - 0.0 % - 137 (100.0 )% Total net finance costs 12,322 10,509 17.3 % 48,720 41,281 18.0 % Total expenses 61,097 51,818 17.9 % 245,987 185,141 32.9 % Earnings from operations 2,092 3,658 (42.8 )% 28,853 22,133 30.4 % Earnings from joint ventures 1,103 939 17.5 % 7,158 1,813 294.8 % Income before income taxes 3,195 4,597 (30.5 )% 36,011 23,946 50.4 % Income tax (benefit) expense (39,515 ) 1,890 (2190.7 )% (26,147 ) 9,877 (364.7 )% Net income 42,710 2,707 1477.8 % 62,158 14,069 341.8 % Preferred stock dividends 825 281 193.6 % 1,813 281 545.2 % Accretion of preferred stock issuance costs 21 8 162.5 % 46 8 475.0 % Net income attributable to common shareholders $ 41,864 $ 2,418 1631.3 % $ 60,299 $ 13,780 337.6 % Basic weighted average earnings per common share $ 6.87 $ 0.39 $ 9.93 $ 2.10 Diluted weighted average earnings per common share $ 6.75 $ 0.39 $ 9.69 $ 2.05 Basic weighted average common shares outstanding 6,090 6,149 6,074 6,570 Diluted weighted average common shares outstanding 6,201 6,275 6,220 6,714

(1) Les montants indiqués aux présentes incluent les reclassements des réductions de valeur des stocks de déchets et la plus faible valeur entre les réductions de valeurs de coût ou de marché qui étaient précédemment présentés au sein du poste Réductions de valeur des équipements par rapport au coût des pièces de rechange et des frais de vente des équipements. Tant le trimestre que l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont été impactés par un reclassement de 2,6 millions de dollars lié à la période de neuf mois close le 30 septembre 2017, qui apparaît sous la forme d'une hausse du poste Coût des pièces de rechange et des frais de vente d'équipements et d'une diminution du poste Réduction de valeur des équipements. Ces reclassements ont été sans incidence sur les informations présentées dans les états financiers des précédents exercices.

Unaudited Consolidated Balance Sheets (In thousands, except per share data) December 31, 2017 December 31, 2016 ASSETS Cash and cash equivalents $ 7,052 $ 10,076 Restricted cash 40,272 22,298 Equipment held for operating lease, less accumulated depreciation 1,342,571 1,136,603 Maintenance rights 14,763 17,670 Equipment held for sale 34,172 30,710 Operating lease related receivables, net of allowances 18,848 16,484 Spare parts inventory 16,379 25,443 Investments 50,641 45,406 Property, equipment & furnishings, less accumulated depreciation 26,074 16,802 Intangible assets, net 1,727 2,182 Other assets 50,932 14,213 Total assets $ 1,603,431 $ 1,337,887 LIABILITIES, REDEEMBABLE PREFERRED STOCK AND SHAREHOLDERS' EQUITY Liabilities: Accounts payable and accrued expenses $ 22,072 $ 17,792 Deferred income taxes 78,280 104,978 Debt obligations 1,085,405 900,255 Maintenance reserves 75,889 71,602 Security deposits 25,302 21,417 Unearned revenue 8,102 5,823 Total liabilities 1,295,050 1,121,867 Redeemable preferred stock ($0.01 par value) $ 49,471 $ 19,760 Shareholders' equity: Common stock ($0.01 par value) 64 64 Paid-in capital in excess of par 2,319 2,512 Retained earnings 256,301 194,729 Accumulated other comprehensive income (loss), net of tax 226 (1,045 ) Total shareholders' equity 258,910 196,260 Total liabilities, redeemable preferred stock and shareholders' equity $ 1,603,431 $ 1,337,887

