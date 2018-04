WisdomTree nomme Chris Gannatti au poste de Responsable de la recherche en Europe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

WisdomTree, fournisseur et gérant de fonds indiciels cotés et de produits négociés en bourse (ETF et ETP), a annoncé la nomination de Christopher Gannatti au poste de Responsable de son activité de recherche en Europe. Cette décision intervient après l'acquisition des produits européens d'ETF Securities sur matières premières, devises et stratégies short ou à effet de levier. Christopher Gannatti quitte donc son poste au siège de WisdomTree à New York, où il travaillait depuis décembre 2010.Dans ses nouvelles fonctions, Christopher Gannatti pilotera les activités de recherche en Europe et devra s'assurer que les clients de la société bénéficient des toutes dernières analyses sur les tendances macroéconomiques et l'évolution des différentes classes d'actifs. Il contribuera également au fonctionnement de la plateforme mondiale de fonds UCIT.Christopher Gannatti dirigera une équipe de quatre analystes composée de Nick Leung, Associate Director et Florian Ginez, Senior Quantitative Associate, responsables de l'analyse macroéconomique ainsi que de la formulation des stratégies et des idées d'investissement, et de Nitesh Shah, Director, et Aneeka Gupta, Associate Director, tous deux anciens collaborateurs d'ETF Securities.Christopher Gannatti a intégré WisdomTree en 2010 en tant qu'Analyste de recherche, avant d'être promu au poste d'Associate Director en 2014. Auparavant, il a occupé le poste de Consultant chez Lord Abbett pendant quatre ans et demi.