WiseAM a réalisé le premier investissement de son OPPCI WiseImmo avec l'acquisition auprès du promoteur Les Constructeurs Réunis de l'immeuble de bureau de 3 800 mètres carrés Le Verdiane situé à Strasbourg, à l'entrée sud de la ville. Le bâtiment, idéalement situé à proximité du tram et des accès autoroutiers, a fait l'objet d'une restructuration lourde et bénéficiera d'une certification environnementale. Il est acquis à un taux de rendement en ligne avec les objectifs de performance de l'OPPCI. L'immeuble a pour locataires la Direction Générale des Finances Publiques et le groupe Randstad.Ouvert à la souscription d'investisseurs autorisés depuis l'automne 2017, l'OPPCI WiseImmo a pour objectif la constitution d'un patrimoine de 50 millions d'euros d'immeubles de bureaux et de commerces.WiseAM développe au sein de WiseImmo une stratégie d'investissement pour capter la dynamique des marchés tertiaires au sein des principales métropoles régionales françaises. WiseImmo permet également d'investir dans des actifs de commerce dans le cadre de la croissance urbaine des agglomérations en régions.WiseImmo cible des opérations entre 2 et 10 millions d'euros, peu traitées par les opérateurs institutionnels.