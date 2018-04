WiseAM relativise le risque inflationniste et la perspective d'un ralentissement de la croissance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

François Jubin, Président de WiseAM, voit surtout de la surréaction dans les mouvements de marché engendrés par la thématique de l'inflation. Pourtant, selon lui, le retour de l’inflation ne menace pas plus l'Europe que les Etats-Unis. Outre-Atlantique, après la poussée de fièvre de début février, liée à un chiffre des salaires plus important que prévu, les choses sont rentrées dans l'ordre : cette statistique a été révisée en baisse le mois suivant et la publication de mars n'a pas surpris.Plus généralement, le patron de WiseAM ne voit pas encore dans le tassement des indicateurs macroéconomiques les "prémices d'un ralentissement mondial plus marqué"."Seulement, l'essoufflement s'explique avant tout par l'emballement qui l'a précédé, et qui avait tiré son essence de l'adoption de la réforme fiscale américaine. Passé cette consolidation, le consensus des analystes continue de tabler sur une croissance mondiale solide", assure François Jubin.