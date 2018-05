XEROX : Fujifilm Holding veut engager des poursuites en justice

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fujifilm Holding a l’intention de poursuivre en justice Xerox, qui a mis fin à leur projet de rapprochement présenté fin janvier. Selon Bloomberg, le président du groupe japonais, Kenji Sukeno, a indiqué son intention d’engager des poursuites aussi rapidement que possible. Officiellement, Xerox a jeté l'éponge en raison "des modifications significatives apportées aux comptes audités par rapport aux résultats de Fuji Xerox non audités qui avaient été présentés à Xerox au moment de la signature de l'accord".Mais le groupe s'est surtout retrouvé sous la pression de deux actionnaires activistes Carl Icahn et Darwin Deason, tous deux très critiques envers le directeur général de la société et le projet de rapprochement avec Fujifilm.