XILAM: RESULTATS ANNUELS 2017 RECORDS

Chiffre d’affaires : +54%

Résultat opérationnel : +77%

Résultat net : +86%

La montée en puissance d’un modèle économique vertueux

Le Conseil d’Administration de Xilam Animation S.A. (Paris:XIL) s’est réuni le 27 mars 2018, sous la Présidence de Marc du Pontavice afin de revoir les comptes consolidés au 31 décembre 2017.

Compte de résultat consolidé (En milliers d'euros) 2017(1) 2017 retraité(2) 2016 % évol Nouvelles productions(3) 15 319 10 756 +42% Catalogue 9 017 5 083 +77% Autres 62 39 +59% Chiffre d'affaires 24 398 15 878 +54% Autres produits opérationnels courants 2 174 1 263 +72% Total des produits d'exploitation 26 572 17 141 +55% Charges d'exploitation (18 940) (12 851) +47% Autres produits et charges opérationnels non courants - 16 Résultat opérationnel 7 632 8 663 4 306 +77% % Résultat opérationnel / CA 31,3% 35,5% 27,1% Résultat net 5 948 6 739 3 198 +86% % Résultat net / CA 24,4% 27,6% 20,1% (1) Audit en cours (2) Résultat opérationnel et résultat net retraités de l’impact des plans d’attribution gratuite d’actions (3) Y compris subventions et développements

La montée en puissance de l’activité révèle la qualité du modèle économique

La hausse de la demande pour les nouvelles productions du Groupe met en valeur la pertinence du positionnement de Xilam sur son marché et la qualité de son modèle économique. L’exercice 2017 marque un tournant dans la montée en puissance de ce dernier.

Quatre facteurs sont à l’origine de la forte progression des résultats :

l’évolution de l’activité plus rapide que celles des charges de structure

la croissance en valeur des préventes des nouvelles productions est davantage contributive au résultat

La performance du catalogue ralentit le rythme d’amortissement des séries

La stratégie patrimoniale de Xilam qui lui permet de conserver près de 100% des revenus de ses productions

Ce modèle vertueux révèle la puissance du modèle économique qui commence à se traduire dans les résultats financiers du Groupe.

La marge opérationnelle affiche une progression de 77% pour s’élever au niveau historique de 7.632 milliers d’euros représentant 31,3% du chiffre d’affaires.

Le Groupe précise que le résultat opérationnel publié intègre l’impact des deux plans d’attribution gratuites d’actions mis en place en 2016 et en 2017, dont une quote-part a été provisionnée dans les charges opérationnelles de l’exercice.

Retraité de l’impact comptable de la charge liée à ces deux plans d’actions et aux charges sociales afférentes, le résultat opérationnel de l’exercice aurait été de 8.663 milliers d’euros, soit un niveau de rentabilité de 35,5% rapporté au chiffre d’affaires de l’année.

Le résultat net représente 24,4% du chiffre d’affaires et se monte à 5.948 milliers d’euros, soit une progression de 86% par rapport à 2016.

La charge d’impôts de 1.950 milliers d’euros comprend une charge d’impôt différé de 1.163 milliers d’euros, n’ayant pas d’impact sur la trésorerie.

Le résultat net retraité comprend le retraitement de la charge liée aux plans d’attribution gratuite d’action, ainsi que les impôts afférents, et se monte à 6.739 milliers d’euros.

Une demande mondiale en forte progression

Xilam affiche une progression de 54% de son chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent, porté par une croissance significative tant de ses Nouvelles Productions que de son Catalogue.

Sur les Nouvelles Productions (+42% en valeur contre +24% en volume), comme sur le Catalogue (+77%), le Groupe bénéficie d’un effet prix favorable. Il s’explique notamment par la compétition accrue entre les chaînes de télévision traditionnelles (payantes ou gratuites) et les plateformes numériques. Ces dernières représentent désormais 23% du chiffre d’affaires total (contre à peine 8%, 3 ans plus tôt) et 40% du chiffre d’affaires catalogue.

Illustration significative de la forte demande à l’échelle mondiale pour les œuvres du Groupe, le volume de vidéos vues sur YouTube, première plateforme de streaming au monde, atteint 2,6 milliards en 2017 en progression de 21% sur l’année.

De puissants leviers d’activité pour soutenir la croissance

Avec une organisation en ordre de marche et un outil de production dimensionné pour répondre à la demande des chaînes de télévisions et des plateformes numériques, Xilam est prêt à franchir de nouvelles étapes.

Sept programmes différents sont ainsi en cours de production :

La 5 ème saison d’ Oggy et les Cafards , pré-achetée par Gulli en France et Cartoon Network à l’international. Avec cette nouvelle production, la marque Oggy présentera un total de 117 demi-heures fabriquées en Ultra HD garantissant ainsi une pérennité d’exploitation de la marque à travers le monde pour de nombreuses années. La fin des livraisons s’effectuera en 2018.

saison d’ , pré-achetée par Gulli en France et Cartoon Network à l’international. Avec cette nouvelle production, la marque présentera un total de 117 demi-heures garantissant ainsi une pérennité d’exploitation de la marque à travers le monde pour de nombreuses années. La fin des livraisons s’effectuera en 2018. Le premier projet préscolaire du studio, Paprika , création originale pré-achetée par France Télévisions et Disney à l’international dont la livraison sera terminée au premier semestre 2018.

, création originale pré-achetée par France Télévisions et Disney à l’international dont la livraison sera terminée au premier semestre 2018. La 2 ème saison de Magic acquise par Gulli suite au succès de la 1 ère saison, dont la livraison s’achèvera au premier semestre 2018.

saison de acquise par Gulli suite au succès de la 1 saison, dont la livraison s’achèvera au premier semestre 2018. Mr Magoo, adaptée de la célèbre série américaine des années 50 et 60, cette série est entrée en production début 2017 suite à l’acquisition des droits par France Télévisions et Cartoon Networks pour des livraisons en 2018.

adaptée de la célèbre série américaine des années 50 et 60, cette série est entrée en production début 2017 suite à l’acquisition des droits par et pour des livraisons en 2018. Si j’étais un animal, série documentaire animalière spécialement conçue pour les enfants, entrée en production fin 2016 suite à l’acquisition des droits par France Télévisions et Netflix pour une fin de livraison au premier trimestre 2018.

série documentaire animalière spécialement conçue pour les enfants, entrée en production fin 2016 suite à l’acquisition des droits par et pour une fin de livraison au premier trimestre 2018. Coach me if you can, une création originale du studio Xilam qui, sur le thème du football, devrait rayonner dans le monde entier avec un lancement en diffusion à l’occasion de l’Euro 2020.

une création originale du studio qui, sur le thème du football, devrait rayonner dans le monde entier avec un lancement en diffusion à l’occasion de l’Euro 2020. la 3ème saison de Zig et Sharko, d’ores et déjà préachetée par tous les clients des saisons précédentes.

Ces séries permettront à Xilam d’atteindre son objectif de livrer 70 demi-heures en 2018 et ainsi de confirmer la bonne orientation de son activité. Les quatre studios de Xilam (Paris, Lyon, Angoulême et Ho-chi-Minh) sont désormais parfaitement opérationnels pour mener à bien cette mission.

D’autres projets, nés dans les studios de Xilam, seront mis en production au cours de l’année 2018. C’est notamment le cas des Fabuleuses aventures du prince Moka, et de Petit Méchant Loup, deux créations originales, qui offriront à Xilam de nouvelles perspectives de croissance dans les années à venir.

Le Groupe poursuit également sa stratégie de développement des recettes du catalogue avec des revenus issus du merchandising en s’appuyant sur la mise en place d’un réseau d’agent couvrant 75% du monde.

Le président de Xilam, Marc du Pontavice, déclare : « Nous sommes fiers et heureux de présenter ces résultats records à nos actionnaires et aux investisseurs. L’exercice 2017 confirme la pertinence de la stratégie déployée par Xilam depuis plus de 15 ans, et le cercle vertueux instauré à travers ses créations originales, la maitrise de la chaîne de valeur, et ses formats adaptés à l’international et au numérique.

Le positionnement unique de Xilam est le fruit de ces longues années de développement, de construction et d’investissement.

Avec une organisation renforcée et structurée, et un environnement mondial porteur, Xilam bénéficie aujourd’hui de tous les atouts pour poursuivre sa dynamique forte de croissance et de rentabilité. »

A propos de Xilam

Studio majeur de l’animation européenne, Xilam crée, produit et distribue des programmes originaux destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques.

Fondée en 1995 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d’un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 3 longs métrages, dont certains succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton et sa toute première série préscolaire : Paprika.

Diffusé dans plus de 190 pays sur les plus grandes chaînes de télévision et plateformes numériques, cumulant notamment sur YouTube plus de 2.6 milliards de vues pour la seule année 2017, ce catalogue de programmes fait ainsi de Xilam l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’animation.

Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 artistes, répartis sur ses quatre studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh Ville au Vietnam.

Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Eligibilité PEA

Eligibilité SRD long

Code ISIN : FR0004034072/ Mnémo : XIL

