YPO EDGE 2018 livre un échange d'idées innovant et transformateur à l'échelle mondiale

Les chefs d'entreprise de plus de 130 pays se concentrent sur la défiance des conventions

SINGAPOUR, le 13 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - YPO, organisation mondiale de leadership de premier rang de chefs d'entreprise, a accueilli plus de 2 800 chefs d'entreprise de plus de 130 pays à l'YPO EDGE 2018, son événement phare qui s'est tenu à Singapour ce mois-ci. Les chefs d'entreprise d'YPO se sont réunis avec des leaders d'opinion et des innovateurs de renommée mondiale pour aborder des questions clés dans le domaine des affaires, de la politique, de la science, de la philanthropie, et des sciences humaines.

Les dirigeants de différents secteurs ont découvert des approches révolutionnaires uniques en matière de défis et d'opportunités dans le monde des affaires et au-delà, provenant de leaders mondiaux, de philanthropes et de légendes commerciales, notamment :

Lee Hsien Loong, Premier ministre de Singapour

Orit Gadiesh, Présidente de Bain and Company

Victor Fung, Ph.D., président de Fung Group ; Président Honoraire de Li and Fung LTD

Rahul Gandhi, député, Président de « l'Indian National Congress » (Congrès national indien)

Datin Paduka Marina Mahathir, écrivaine and activiste

Yoshi Hori, Président de GLOBIS University et Managing Partner de GLOBIS Capital Partners

Billie Jean King, Fondateur de Billie Jean King Leadership Initiative et ancien joueur de tennis n° 1 mondial

« En tant que l'une des villes les plus dynamiques d'Asie, Singapour est non seulement reconnue comme destination de classe mondiale, mais également admirée dans le monde entier pour sa croissance et son évolution, faisant de Singapour une ville hôte idéale pour l'YPO EDGE 2018, le plus grand rassemblement de dirigeants », commente Scott Mordell, PDG d'YPO. « L'YPO EDGE a encouragé les participants à modifier leurs paradigmes afin d'obtenir un impact significatif au sein de la communauté mondiale sous forme d'opportunités économiques, de changements environnementaux durables et de leadership empreint de compassion ».

D'autres intervenants, dont Michael Fertik, PDG de Reputation.com ; Mark McDonald, cofondateur d'Appster ; Maura O'Neill, Ph.D., Directrice de la Faculté - « Executive Education » (Éducation des cadres supérieurs), de l'Université de Californie à Berkeley et ancienne Directrice de l'Innovation d'USAID ; et Pattie Sellers, Cofondatrice de SellersEaston Media et ancienne rédactrice en chef adjointe de « Fortune », ont inspiré les dirigeants d'YPO à prendre de nouveaux risques en partageant leurs percées en matière de réputation et de gestion de marque, leadership humanitaire, technologie innovante, entre autres.

« L'EDGE 2018 est destiné à inciter les chefs d'entreprise du monde entier à défier les conventions, réaliser l'extraordinaire et enrichir leur leadership personnel », a déclaré N.K. Tong, Président de l'YPO EDGE 2018. « Désormais, 2 800 chefs d'entreprise mondiaux retourneront dans leur pays d'origine prêts à faire la différence et à transformer des vies ».

Avec l'YPO EDGE 2018, c'est la deuxième fois que Singapour accueille cette réunion de leadership signature d'YPO.

« La section d'YPO Singapour et ses membres ont été honorés d'accueillir nos pairs du monde entier pour l'YPO EDGE », a déclaré Terry O'Connor, Président Ville hôte 2018. « En tant que plaque tournante régionale, Singapour constitue le coeur de l'économie régionale et l'EDGE était l'événement parfait pour présenter la culture, la diversité et les domaines d'opportunités à Singapour et en Asie du Sud-Est aux chefs d'entreprise et jeunes entrepreneurs ».

Les précédents évènements d'EDGE se sont déroulés à Vancouver, Dubaï, Melbourne, Los Angeles, Istanbul, Singapour, Barcelone, Miami, Sydney, Toronto et dans d'autres grandes villes. Parmi les conférenciers des événements précédents, YPO EDGE, mentionnons le Premier ministre canadien Justin Trudeau ; Sir Richard Branson, fondateur et président du Virgin Group ; Muhtar Kent, Président-directeur général de la société Coca-Cola ; Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix et l'Archevêque Desmond Mpilo Tutu, lauréat du prix Nobel de la paix.

L'YPO EDGE 2019 est prévu à Cap Town, en Afrique du Sud.

À propos d'YPO

L'organisation mondiale de leadership de premier rang de chefs d'entreprise.

YPO est la plateforme mondiale des chefs d'entreprise pour s'engager, apprendre et se développer. Les membres d'YPO exploitent les connaissances, l'influence et la confiance des chefs d'entreprise les plus influents et novateurs du monde pour inspirer l'impact des affaires, du personnel, de la famille et de la collectivité.

Aujourd'hui, YPO habilite plus de 25 000 membres dans plus de 130 pays, représentant diverses industries et types d'activités. Au total, les entreprises dirigées par des membres d'YPO emploient plus de 16 millions de personnes et génèrent un chiffre d'affaire annuel de 6 billions de dollars.

Leadership. Learning. Lifelong. Pour en savoir plus, consulter YPO.org.

