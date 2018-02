YPO accueillera les meilleurs chefs d'entreprise et innovateurs au monde à l'YPO EDGE 2018 à Singapour

DALLAS, le 5 février 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - YPO, l'organisation mondiale de leadership pour les dirigeants, accueillera pendant deux jours en mars prochain 2 000 chefs d'entreprise et innovateurs de plus de 130 pays à l'YPO EDGE de Singapour.

Chaque année, YPO EDGE, le plus grand rassemblement de PDG du monde entier, réunira des leaders d'opinion, des créateurs et des visionnaires qui apportent de nouvelles perspectives, idées, technologies et innovations.

Le thème principal de l'EDGE 2018 à Singapour est de « défier les conventions » (Defy Convention), et l'ordre du jour vise à susciter l'échange d'idées et redéfinir les règles dans l'esprit entrepreneurial de l'innovation. L'EDGE explorera les avancées en matière de technologie, médecine, santé, transport, apprentissage machine, cybersécurité et plus encore avec des conférenciers et des ressources notamment dans les affaires, le divertissement, la technologie, la santé, la philanthropie, la science.

« Singapour est une ville hôte idéale pour l'YPO EDGE, en tant que passerelle mondiale vers le monde des affaires, de la technologie et de la culture », commente Scott Mordell, PDG d'YPO. « YPO est ravi d'accueillir son événement annuel historique à Singapour, créant des opportunités pour les dirigeants d'entreprises de devenir de meilleurs leaders et d'avoir un impact significatif ».

Plus de 40 conférenciers de renommée internationale partageront leurs histoires inspirantes et leurs innovations transformationnelles, notamment :

Lee Hsien Loong, Premier ministre de Singapour

Sa Majesté la Reine Rania Al Abdullah, Reine consort du Royaume hachémite de Jordanie

Billie Jean King, ancienne joueuse de tennis professionnelle américaine n° 1 mondiale

Orit Gadiesh, Présidente de Bain and Company

Yossi Ghinsberg, aventurier, auteur, entrepreneur et humanitaire

Amin Toufani, enseignant à l'Université Singularity et PDG de T Labs

Parmi les conférenciers présents lors des précédents événements YPO EDGE, mentionnons le Premier ministre canadien Justin Trudeau ; Sir Richard Branson, fondateur et président du groupe Virgin ; Muhtar Kent, Président-directeur général de la compagnie Coca-Cola ; Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la paix et secrétaire générale de la Ligue nationale pour la démocratie (National League for Democracy) et l'archevêque Desmond Mpilo Tutu, lauréat du prix Nobel de la paix.

« À l'YPO EDGE 2018 à Singapour, les chefs d'entreprise YPO défieront les conventions et partiront avec de nouvelles perspectives et idées, ainsi que de nouveaux aperçus qui leur permettront d'avoir un impact positif sur leurs entreprises, leurs communautés et leurs vies », a déclaré N.K. Tong, président d'YPO EDGE.

À propos d'YPO

L'organisation mondiale de leadership de premier rang de chefs d'entreprise.

YPO est la plateforme mondiale des chefs d'entreprise pour s'engager, apprendre et se développer. Les membres d'YPO exploitent les connaissances, l'influence et la confiance des chefs d'entreprise les plus influents et novateurs du monde pour inspirer l'impact des affaires, du personnel, de la famille et de la collectivité.

Aujourd'hui, YPO habilite plus de 25 000 membres dans plus de 130 pays, représentant diverses industries et types d'activités. Au total, les entreprises dirigées par des membres d'YPO emploient plus de 16 millions de personnes et génèrent un chiffre d'affaire annuel de 6 billions de dollars.

Leadership. Learning. Lifelong. Pour de plus amples informations, consulter YPO.org.

