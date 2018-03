YPO annonce des événements marquants pour l'Innovation Week YPO 2018

Le troisième événement annuel mondial incitera les chefs d'entreprise à adopter l'innovation et à révolutionner les pratiques de l'industrie

DALLAS, le 21 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Pour la troisième année consécutive, YPO accueillera l'Innovation Week (Semaine de l'innovation), une série de plus de 50 événements dans le monde visant à réunir les innovateurs les plus dynamiques pour leur permettre de créer un réseau, renverser la pensée conventionnelle et repartir inspirés avec une perspicacité concrète et applicable.

YPO, l'organisation mondiale de leadership de premier rang de chefs d'entreprise, organisera des événements d'innovation emblématiques à travers le monde, de Sydney (Australie) à Londres (Angleterre) ; de Tel Aviv (Israël) à New York (New York, États-Unis) ; de Saint-Domingue (République Dominicaine) à Palo Alto (Californie, États-Unis) et à Nairobi (Kenya), etc., la semaine du 7 au 11 mai 2018.



La mission de l'YPO Innovation Week est de stimuler l'innovation et la transformation dans de nombreux industries et de secteurs grâce à des événements marquants, avec des projections vidéo interactives en direct et des événements en livestream dans plus de 30 pays. Les chefs d'entreprise et les penseurs pionniers participeront à un forum d'une semaine consacré aux discussions sur les innovations les plus importantes pour les entreprises aujourd'hui : y compris la réalité augmentée et virtuelle, la technologie automobile, l'imagerie numérique, les wearables (technologies portables), la maison intelligente, les capteurs, etc.



« En tant que chefs d'entreprise, l'innovation doit être un état d'esprit culturel pratiqué à tous les niveaux d'une organisation », commente Keith Alper, Président de l'YPO Innovation Week et Fondateur et PDG de Geniecast. « L'YPO Innovation Week vise à rendre les idées novatrices réalisables en créant un environnement à 360 degrés permettant aux membres d'apprendre les uns des autres, auprès d'innovateurs mondiaux pionniers et des entreprises les plus innovantes au monde.

Les faits saillants incluent :

Real Estate Roundtable Latin America - Saint-Domingue (République dominicaine) : du 6 au 8 mai 2018



La Real Estate Roundtable explorera les réussites de l'immobilier en République dominicaine et dans l'ensemble de la région de l'Amérique latine, notamment les opportunités au Brésil, au Mexique et en Colombie. En outre, l'événement se concentrera sur les dernières tendances en matière de marketing numérique et sur la façon dont les services, produits, processus et opérations sont réinventés à travers l'objectif numérique pour les initiatives immobilières.

Angels and Unicorns - Sydney (Australie) : le 7 mai 2018



L'événement phare de l'Australie pour l'Innovation Week offrira un aperçu approfondi des mondes de l'innovation et de la technologie, explorant les meilleures façons d'investir dans les licornes de demain. Angels and Unicorns inclura des débats de spécialistes avec les startups les plus prometteuses du pays et les plus grands investisseurs en capital risque.

Silicon Valley Summit - Palo Alto (Californie, États-Unis) : du 7 au 9 mai 2018



Pendant deux jours d'immersion, le Silicon Valley Summit explorera des technologies transformatrices telles que les crypto-monnaies, la cybersécurité et le transport autonome au coeur de l'invention moderne, avec un accès sans précédent à la recherche avancée et au développement de pointe alimentant les projets les plus ambitieux et les plus innovants au monde.

Global FinTech Summit - Londres (Angleterre) : du 8 au 9 mai 2018



Le Global FinTech Summit se concentrera sur les dernières perturbations et opportunités à travers le paysage fintech (technologies financières), y compris la blockchain, le bitcoin et le robo-advice (robot-conseil) pour les paiements en ligne, le crowdfunding (financement participatif), les prêts P2P et le « private equity » (capital-investissement). L'événement présentera également des discours liminaires sur le Brexit et son impact sur les technologies financières.

Africa Ignite 2018 : Innovation and Disruption - Nairobi (Kenya) : du 8 au 10 mai 2018



Africa Ignite explorera la manière dont les dirigeants explorent les opportunités et les défis de l'Afrique et comment l'esprit d'innovation sans limite de l'Afrique améliore les vies à l'intérieur et à l'extérieur du continent.

InnovNation: Israel Innovation Experience 2018 - Tel-Aviv (Israël) : du 8 au 10 mai 2018



Reconnu comme un acteur mondial de premier plan dans les domaines de l'innovation, de la R.-D. et de l'entrepreneuriat, Israël possède les plus fortes concentrations de startups au monde. InnovNation se concentrera sur les avancées uniques d'Israël dans des domaines tels que les logiciels, la sécurité, la cybersécurité, la mobilité, la nourriture, le social, l'humanitaire, l'énergie verte, l'eau, la biotechnologie, l'innovation médicale, entre autres.

World Technology Summit 2018: What's the Future? - New York (New York, États-Unis) : du 8 au 10 mai 2018



Le World Technology Summit présentera des avancées remarquables dans certains des incubateurs technologiques les plus prometteurs de New York ainsi que des opportunités de rencontrer les développeurs pour créer la prochaine génération d'innovations révolutionnaires dans les domaines de la santé, de la finance, de l'éducation, du marketing et du bien commun.

Auto Tech Summit - Palo Alto (Californie, États-Unis) : du 9 au 11 mai 2018



Cet événement inaugural explorera les dernières innovations et les technologies révolutionnaires dans l'industrie automobile, offrant un aperçu de la façon dont la transformation de l'industrie se déroulera et la meilleure façon d'adopter et embrasser ces développements.

L'YPO Innovation Week offre aux chefs d'entreprise YPO des opportunités d'apprentissage et de réseautage pour insuffler l'innovation dans leurs entreprises, former des partenariats stratégiques et influencer positivement leurs entreprises et les communautés dans lesquelles ils travaillent. Les dirigeants YPO seront en mesure de tirer parti de nouveaux partenariats en matière d'innovation, de renforcer l'innovation au coeur de leur culture d'entreprise et de transformer leurs idées en plans concrets. L'YPO Innovation Week est devenue une étape mondiale où les innovations de la prochaine génération sont les bienvenues et les dernières tendances en matière d'innovation sont adoptées.

Pour en savoir plus, consulter le site Web d'YPO Innovation Week.

À PROPOS d'YPO

L'organisation mondiale de leadership de premier rang de chefs d'entreprise.

YPO est la plateforme mondiale des chefs d'entreprise pour s'engager, apprendre et se développer. Les membres d'YPO exploitent les connaissances, l'influence et la confiance des chefs d'entreprise les plus influents et novateurs du monde pour inspirer l'impact des affaires, du personnel, de la famille et de la collectivité.

Aujourd'hui, YPO habilite plus de 25 000 membres dans plus de 130 pays, représentant diverses industries et types d'activités. Au total, les entreprises dirigées par des membres d'YPO emploient plus de 16 millions de personnes et génèrent un chiffre d'affaire annuel de 6 billions de dollars américains.

Leadership. Learning. Lifelong. Pour en savoir plus, consulter YPO.org.

Contact :

YPO

Linda Fisk

Bureau : +1 972 629 7305 (États-Unis)

Portable : +1 972 207 4298

press@ypo.org

