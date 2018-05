YPO annonce les lauréats du Global Innovation Awards 2018

Honorant les leaders mondiaux qui lancent des percées novatrices, transformatrices et inspiratrices

DALLAS, le 10 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - YPO, l'organisation mondiale de leadership de premier rang de chefs d'entreprise, a annoncé les lauréats du Global Innovation Awards dans le cadre de sa troisième édition annuelle de l'YPO Innovation Week. Le Global Innovation Awards honore les membres YPO qui ont initié des innovations révolutionnaires qui inspirent une transformation positive.

En plus de récompenser les meilleurs innovateurs parmi plus de 25 000 membres YPO dans 130 pays, le Global Innovation Awards récompense également le meilleur innovateur d'Afrique et le meilleur innovateur jeune adulte, enfant d'un membre YPO (17-29 ans).

« Chaque année, YPO jouit de cette occasion exceptionnelle d'honorer et de mettre en valeur ces innovateurs distingués qui laissent une marque indélébile dans le monde entier. Les Global Innovation Awards mettent en valeur ceux qui sont en avance sur leur époque en créant des entreprises avant-gardistes et des occasions importantes pour les générations d'aujourd'hui et de demain », a déclaré Keith Alper, Président de l'YPO Innovation Week.



En mai, l'YPO Innovation Week 2018 réunira des entrepreneurs, innovateurs et leaders d'opinion influents pour échanger des idées sur l'inspiration, les percées et la transformation à travers plus de 50 événements marquants, des projections vidéos interactives en direct et des événements en livestream à travers le monde. L'YPO a annoncé le premier innovateur africain d'Africa Ignite à Nairobi, au Kenya, et le lauréat du Global Innovation Award à New York City.

Lauréats du Global Innovation Award 2018

Global Innovation Award - Harjit Gill, X-Halo

Harjit Gill est le PDG de X-Halo, le premier dispositif au monde à détecter l'apparition précoce de maladies respiratoires avant tout apparition de symptômes. Connecté à un smartphone, l'appareil est le seul à donner des alertes précoces de la maladie et suivre la santé pulmonaire en mesurant la température du souffle.

Grâce à l'appareil, une fois les signes détectés, les patients peuvent procéder à des changements de mode de vie et mettre en oeuvre des options de médicaments pour gérer tous les problèmes potentiels à un coût abordable à la maison.



Global Innovation Award - Africa Top Innovator - Yariv Cohen, Ignite Power

Yariv Cohen est le PDG d'Ignite Power, un développeur et financier panafricain de solutions d'énergie propre et sûre. Parmi ces solutions figure un système solaire pour les maisons rurales qui s'intègre à l'argent mobile pour un modèle d'énergie et de crédit-bail payant à l'usage qui coûte à peine 4 USD par mois.



Ignite Power a raccordé près de 500 000 personnes à l'énergie solaire en toute sécurité et prévoit d'équiper 10 millions d'ici 2021 avec ce système.



Global Innovation Award - YPO Next Generation - Leslie Lim, Cicil

Leslie Lim est la cofondatrice de Cicil, une start-up d'accélérateur de lancement de Google qui vise à fournir un accès financier au segment des étudiants universitaires indonésiens mal desservis. Cicil offre des microcrédits aux étudiants, les aidant de plusieurs façons, notamment en finançant des ordinateurs portables et des tablettes, du matériel de sport et plus encore.



« Félicitations aux lauréats du prix Global Innovation Awards 2018 qui soulignent l'innovation et l'étendue du talent du réseau mondial YPO », commente Scott Mordell, PDG d'YPO. « Ces innovateurs accélèrent la suite et ouvrent la voie pour l'avenir ».

Finalistes

Les principaux finalistes de l'YPO Global Innovation Awards sont :



Jerry Callahan, Fondateur et PDG de Heatworks

Jerry Callahan est l'inventeur de la technologie Ohmic Array, qui associe un ensemble d'électrodes de graphite à un mécanisme de contrôle numérique, fournissant ainsi une méthode pure et efficace de chauffage de l'eau utilisant l'eau comme élément chauffant au lieu d'éléments chauffants métalliques.



Nicolas Durand, PDG et Fondateur d'Abionic

Nicolas Durand est le PDG et Fondateur d'Abionic, qui a développé l'abioSCOPE, la plateforme de diagnostic la plus rapide au monde basée sur une goutte de sang pour améliorer le diagnostic médical au niveau du centre de santé.

George Kurtz, Président, PDG et Cofondateur de CrowdStrike

George Kurtz est Président-directeur général et Cofondateur de CrowdStrike, une entreprise de technologie de cybersécurité hautement reconnue pour son approche axée sur le cloud pour contrer les violations. La technologie de CrowdStrike - la plateforme Falcon - a établi une nouvelle norme en aidant les organisations à arrêter les violations, en allant au-delà des logiciels malveillants pour empêcher les attaques ciblées avancées, quelle que soit leur origine ou technique.

Sunil Lalvani, Directeur général de Binatone Lifestyle Ltd.

Sunil Lalvani a fondé le Projet Maji pour relever le défi mondial de l'eau en concevant et en développant des kiosques à eau fonctionnant à l'énergie solaire dans les communautés rurales d'Afrique subsaharienne pour fournir de l'eau potable. Actuellement, le Projet Maji fournit de l'eau potable à 15 000 personnes réparties à travers 11 sites avec le but d'atteindre un million de personnes d'ici 2025.

Christina Lomasney, Présidente-directrice générale et Cofondatrice de Modumetal, Inc.

Christina Lomasney est Présidente-directrice générale et Cofondatrice de Modumetal, qui fabrique une nouvelle classe de métaux nanocouches plus résistants, plus légers et plus durables que les métaux et alliages conventionnels. Bien que dérivés des mêmes matières premières de base que les métaux conventionnels, les alliages nanolaminés de Modumetal peuvent être utilisés presque partout où les métaux et alliages sont utilisés aujourd'hui tout en offrant des améliorations de performance significatives par rapport aux métaux conventionnels.

Bob White, Président-directeur général d'Entellus Medical, Inc

Bob White est Président-directeur général d'Entellus Medical, Inc, qui a créé le XprESS ENT Dilation System. Le système, qui a traité plus de 200 000 patients à ce jour, est utilisé pour le traitement minimalement invasif des patients adultes et pédiatriques atteints de sinusite chronique et récurrente. Les patients traités avec le système ont connu un rétablissement plus rapide, moins de saignements, moins d'analgésiques et moins de parage postopératoire.

Lee Zheng, propriétaire de Smart Technologies and Investment Ltd. et Fondateur et PDG de PIN Genie

Lee Zheng est le propriétaire de Smart Technologies and Investment Ltd. et Fondateur et PDG de PIN Genie. PIN Genie est une innovation de la technologie PIN. Cette technologie brevetée hautement sécurisée et à l'épreuve des peek peut être appliquée aux périphériques qui nécessitent l'utilisation du code PIN, ce qui empêche les autres utilisateurs d'espionner un code PIN et offre plus de sécurité et commodité aux utilisateurs.

À propos de l'YPO Innovation Week

L'YPO Innovation Week est une série de plus de 50 événements organisés dans plus de 30 pays à travers le monde du 7 au 11 mai 2018, mettant en vedette des innovateurs mondiaux dynamiques qui se rassembleront pour partager leurs meilleures stratégies d'affaires ainsi que des idées opportunes et pertinentes qui alimentent l'innovation et façonnent l'avenir du commerce mondial au cours de la prochaine décennie.

Grâce aux évènements phares de l'Innovation Week, diffusions vidéos interactives bidirectionnelles et évènements en livestream, les chefs d'entreprise apprendront à suivre les tendances de l'innovation à l'échelle mondiale, innoveront et procèderont à la rupture avec les pratiques de l'industrie, nourriront et développeront des idées créatrices de valeur à travers les organisations et auront un impact positif sur les communautés, les industries et le monde.

À propos d'YPO

L'organisation mondiale de leadership de premier rang de chefs d'entreprise.

YPO est la plateforme mondiale qui permet aux chefs d'entreprise de s'engager, d'apprendre et de se développer. Les membres d'YPO exploitent les connaissances, l'influence et la confiance des chefs d'entreprise les plus influents et novateurs du monde pour inspirer l'impact des affaires, du personnel, de la famille et de la collectivité.

Aujourd'hui, YPO habilite plus de 25 000 membres dans plus de 130 pays, représentant diverses industries et types d'activités. Au total, les entreprises dirigées par des membres d'YPO emploient 16 millions de personnes et génèrent un chiffre d'affaire annuel de 6 billions de dollars américains.

Leadership. Learning. Lifelong. Pour en savoir plus, consulter YPO.org.

Contact :

YPO

Linda Fisk

Bureau : +1 972 629 7305 (États-Unis)

Portable : +1 972 207 4298

press@ypo.org

