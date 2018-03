YPO nomme Pascal Gerken Président 2018 - 2019

DALLAS, le 5 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Aujourd'hui, YPO, organisation mondiale de leadership de premier rang de chefs d'entreprise, a annoncé l'élection de Pascal Gerken au plus haut poste élu d'YPO, soit au poste de président du Conseil d'administration d'YPO 2018-2019. Gerken, le 67e membre à occuper ce poste, succèdera à J. Randall Waterfield, le président actuel d'YPO, et entamera son mandat le 1er juillet 2018.

Membre des Divisions (« Chapters ») YPO Bruxelles et YPO Yangon, Gerken est PDG de Gerken Group, entreprise leader dans la technologie du carbone et du graphite. La société de 275 employés a été fondée par son grand-père en 1936 et fait à présent partie de Wabtec Corporation depuis 2016.



Il est également cofondateur de GRAGER SA, groupe immobilier ayant des actifs à Berlin, en Allemagne mais aussi à Bruxelles, en Belgique. Il est aussi le fondateur de Coral Green Myanmar, société hôtelière consacrée à la construction de centres de villégiature durables dans les marchés émergents.

« Pascal est vraiment un citoyen mondial qui illustre nos idéaux YPO », commente Waterfield. « Il dirige du fonds du coeur et sera un ambassadeur passionné de nos plus de 25 000 membres ».

Gerken a fréquenté l'Institut Supérieur Européen du Tourisme à Louvain-la-Neuve en Belgique. Il a ensuite rejoint l'académie d'officiers militaires de cavalerie à Bourg-Léopold dans la province belge de Limbourg et a passé deux ans en tant que lieutenant dans le 1er régiment de Lanciers avant d'être rappelé dans l'entreprise familiale.

« Au cours des 12 dernières années, YPO a été un élément incontournable et essentiel de mon parcours de leadership », a déclaré Gerken. « Je suis très honoré d'avoir été choisi pour ce poste prestigieux et désireux d'aider YPO et sa mission de créer de Meilleurs leaders grâce à l'apprentissage tout au long de la vie et à l'échange d'idées ».

Le président d'YPO est élu par ses pairs membres au conseil d'administration. Gerken continue l'héritage du fondateur et premier président d'YPO, Ray Hickok, qui a établi la norme pour le leadership des pairs. Aujourd'hui, plus de 30 anciens présidents sont activement engagés avec l'organisation.

Gerken est un administrateur élu du Conseil d'administration d'YPO et est actuellement président du Membership Council d'YPO et membre du Chapters and Regions Committee mais aussi du Strategy Committee. Il a rejoint YPO en 2006 et a occupé de nombreux postes au sein de l'organisation, notamment la présidence régionale de l'Europe, la présidence du Doing Business Global Network et la présidence de la division d'YPO Brussels.

En outre, Gerken a activement parrainé et soutenu le développement d'YPO à travers le monde, en fondant les divisions YPO Myanmar, YPO Alcatraz et YPO Euro Star.

À PROPOS D'YPO

L'organisation mondiale de leadership de premier rang de chefs d'entreprise.

YPO est la plateforme mondiale des chefs d'entreprise pour s'engager, apprendre et se développer. Les membres d'YPO exploitent les connaissances, l'influence et la confiance des chefs d'entreprise les plus influents et novateurs du monde pour inspirer l'impact des affaires, du personnel, de la famille et de la collectivité.

Aujourd'hui, YPO habilite plus de 25 000 membres dans plus de 130 pays, représentant diverses industries et types d'activités. Au total, les entreprises dirigées par des membres d'YPO emploient plus de 16 millions de personnes et génèrent un chiffre d'affaire annuel de 6 billions de dollars.

Leadership. Learning. Lifelong. Pour en savoir plus, consulter YPO.org.

Contact :

YPO

Linda Fisk

Bureau : +1 972 629 7305 (États-Unis)

Portable : +1 972 207 4298

press@ypo.org

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: YPO via Globenewswire