Bourse de Paris : Yémen-75% des Français pour l'arrêt des ventes d'armes aux belligérants

PARIS, 26 mars (Reuters) - Trois Français sur quatre (75%) souhaitent que la France suspende ses exportations d'armes vers les pays impliqués dans le conflit au Yémen, au premier rang desquels l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, selon un sondage YouGov pour l’organisation SumOfUs publié lundi.

Le 26 mars marque le troisième anniversaire de l'entrée en guerre de Ryad à la tête d'une dizaine de pays arabes sunnites (Egypte, Bahreïn, Jordanie, Qatar, Maroc, Koweït ...), soutenus par les Etats-Unis, contre les rebelles houthis appuyés par l'Iran chiite.

Le conflit a fait plus de 10.000 morts, déplacé plus de trois millions de personnes et menace d'une famine généralisée le pays le plus pauvre de la péninsule arabique.

Au total, 88% des Français interrogés dans l'étude YouGov estiment que leur pays doit arrêter les exportations d’armes vers les pays qui risquent de les utiliser contre des populations civiles. Six pour cent pensent l'inverse. Six pour cent ne se prononcent pas.

Soixante-neuf pour cent déclarent avoir déjà entendu parler du conflit au Yémen, contre 31% qui répondent par la négative.

Ils sont 75% à estimer que la France doit stopper ses exportations d'armes vers les belligérants, 8% disent le contraire, 17% ne se prononcent pas.

Ils sont 74% à juger inacceptable que la France vende du matériel militaire à l’Arabie saoudite et 71% aux Emirats arabes unis. Ce deux pays figurent parmi les plus importants clients de l'industrie d'armement française.

Ils réclament à 69% un renforcement du rôle du Parlement français dans le contrôle des ventes d'armes.

Ce sondage a été réalisé en ligne du 20 au 21 mars auprès d'un échantillon de 1.026 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.

SumOfUs est une ONG créée en 2011, "une communauté de travailleurs, consommateurs et investisseurs" qui milite pour limiter le pouvoir des grandes entreprises à travers le monde. (Sophie Louet)