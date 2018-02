Yémen-Attentats à la voiture piégée à Aden, nombreuses victimes

(Actualisé avec détails)

ADEN, 24 février (Reuters) - Deux attentats suicide à la voiture piégée ont fait des dizaines de morts et de blessés samedi à Aden, le grand port du sud du Yémen, apprend-on auprès de médecins et de témoins.

Les attentats visaient semble-t-il un camp utilisé par des forces antiterroristes dans le sud-ouest d'Aden.

Le groupe Etat islamique (EI) a revendiqué la responsabilité de cette double attaque par le biais de son organe de propagande Amak, qualifiant ces attentats "d'opérations martyr".

L'hôpital Djoumhouriya d'Aden a vu arriver les corps de cinq victimes, essentiellement des militaires, ainsi qu'un certain nombre de blessés, parmi lesquels des civils.

Des habitants ont décrit deux puissantes explosions suivies par un épais nuage de fumée tandis que des ambulances tentaient d'évacuer les victimes.

L'un des assaillants aurait, selon les témoins, visé une antenne locale du Conseil de transition du Sud mais cette information a été démentie par l'EI.

Cette attaque est la première du genre dans la partie sud du Yémen depuis que des affrontements ont repris en janvier entre des séparatistes et des troupes du gouvernement du président Abd Rabbou Mansour Hadi.

Ce dernier est soutenu depuis 2015 par une coalition sous direction de l'Arabie saoudite en guerre contre les miliciens chiites houthis alignés sur l'Iran.

Al Qaïda et l'Etat islamique ont mis à profit la guerre civile au Yémen pour mener des assassinats et des attentats à la bombe, principalement dans les régions du sud du pays qui sont en théorie contrôlées par le gouvernement. (Mohammed Moukhachaf et Sami Aboudi; Danielle Rouquié pour le service français)