Zencap AM (groupe Ofi AM) renforce ses équipes spécialisées dans la dette d'infrastructure

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Zencap AM, filiale d'Ofi AM spécialisée sur la dette privée, a recruté Quentin de Longevialle en tant qu’analyste. Il vient renforcer l'équipe d’analyse et de gestion spécialisée en dette d’infrastructure conduite par Guillaume Boucher, Directeur d’investissement. Zencap Asset Management a récemment annoncé le lancement d’un troisième fonds de dette senior d’infrastructures.L'équipe dispose d'un track-record de près de quatre ans sur la stratégie de financement d'infrastructures au travers des deux fonds de dette senior représentant plus de 500 millions d'euros (Zencap Infra Debt et Zencap Infra Debt 2), ainsi que de fonds multi-stratégies. Ils permettent à Zencap Asset Management de se positionner sur des financements de type corporate, junior ou mezzanine sur des transactions le plus souvent small/mid caps en France et dans le reste de l'Europe.Avant de rejoindre l'équipe d'investissement de Zencap AM, Quentin de Longevialle, 25 ans, travaillait depuis 2015 chez KPMG Corporate Finance à Paris en tant qu'Associate en financement structuré. Il est intervenu auprès de fonds d'investissement et d'industriels pour des missions de structuration et de modélisation financière sur des projets d'infrastructures en Europe et au Moyen-Orient.