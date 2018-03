Zone euro: la croissance du secteur privé ralentit encore en mars (Markit)

Bruxelles (awp/afp) - La croissance de l'activité privée en zone euro a de nouveau ralenti en mars et enregistre sa plus faible progression depuis plus d'un an, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit publiée jeudi.

L'indice mensuel s'affiche à 55,3 points, contre 57,1 points en février. Lorsque le PMI est supérieur à 50 points, cela signifie que l'activité progresse, tandis qu'elle se replie s'il est inférieur à ce seuil.

Cette plus faible croissance s'observe dans les deux secteurs étudiés par Markit, le secteur des services, qui enregistre sa plus petite expansion depuis cinq mois avec un indice à 55, et dans l'industrie manufacturière, où le taux de croissance de la production, avec un indice à 56,6, "se replie à son plus bas niveau depuis janvier 2017", souligne Markit dans son communiqué.

C'est le deuxième ralentissement mensuel consécutif de la croissance du secteur privé dans la zone euro.

"Le ralentissement de l'expansion par rapport au très bon départ pris par l'économie de la région en tout début d'année a été spectaculaire", note Chris Williamson, économiste chez Markit.

Toutefois, selon lui, la décélération peut être "en partie attribuée aux intempéries ayant touché certaines régions du nord de l'Europe et, peut-être, de manière plus significative, à des difficultés prévisibles compte tenu du rythme intense de la récente reprise" dans la zone euro.

Allongement des délais de livraison, ruptures d'approvisionnement de matières premières, pénuries de compétences sur le marché du travail ont ainsi pesé, énumère l'économiste.

Outre ces facteurs, "l'appréciation de l'euro se fait de plus en plus sentir sur le niveau des exportations", précise toutefois Chris Williamson, qui table sur une phase d'expansion "moins dynamique mais néanmoins solide".

afp/rp