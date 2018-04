Zone euro: prix à la production industrielle en hausse de 0,1% en février

Bruxelles (awp/afp) - Les prix à la production industrielle dans la zone euro ont augmenté de 0,1% en février par rapport à janvier, a annoncé jeudi l'Office européen des statistiques Eurostat.

Un chiffre tout à fait identique à celui attendu par les analystes interrogés par le fournisseur du service financier Factset.

En janvier, les prix avaient progressé de 0,4% par rapport à décembre.

Par rapport à février 2017, les prix à la production industrielle ont crû de 1,6% en février 2018, dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique.

En février 2018 par rapport à janvier 2018 dans la zone euro, la progression de 0,1% des prix à la production dans l'ensemble de l'industrie est due aux hausses des prix de 0,3% pour les biens intermédiaires et de 0,1% pour les biens d'investissement, tandis que les prix sont restés stables pour les biens de consommation durables ainsi que non durables et ont baissé de 0,2% dans le secteur de l'énergie. Les prix dans l'ensemble de l'industrie à l'exclusion du secteur de l'énergie ont augmenté de 0,2%.

Dans les 28 pays de l'Union européenne, les prix à la production industrielle sont restés stables en février par rapport à janvier. Ils ont augmenté de 1,8% sur un an.

afp/buc