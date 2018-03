Zone euro: très léger recul des ventes de détail en janvier (-0,1%)

Bruxelles (awp/afp) - Les ventes au détail dans la zone euro, baromètre de la consommation des ménages, ont très légèrement reculé (-0,1%) en janvier par rapport à décembre, a annoncé lundi l'Office européen des statistiques Eurostat.

Ce chiffre est moins bon que ce qu'attendaient les analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient sur une hausse de 0,15%.

En décembre comparé à novembre, les ventes au détail avaient reculé de 1,0% dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, a indiqué Eurostat, qui a très légèrement révisé son chiffre annoncé le 5 février (-1,1%).

Sur un an, par rapport à janvier 2017, l'indice des ventes de détail s'est accru de 2,3% dans la zone euro, est-il précisé dans un communiqué.

En janvier 2018 par rapport à décembre 2017 dans la zone euro, le recul de 0,1% du volume des ventes du commerce de détail est dû à des baisses des ventes de 0,3% pour le secteur non alimentaire et de 0,2% pour le secteur "Alimentation, boissons, tabac", tandis que les ventes de carburants ont augmenté de 0,1%.

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les baisses les plus marquées des ventes du commerce de détail ont été relevées en Estonie (-2,4%), en Belgique (-1,6%) et à Malte (-1,4%). Les plus fortes hausses ont été enregistrées en Lettonie (+2,1%), en Finlande (+1,3%) et en Autriche (+0,7%).

Dans l'ensemble des 28 pays de l'Union européenne, l'indice a aussi très légèrement reculé (-0,1%) en janvier comparé à décembre. Il a augmenté de 2,7% sur un an.

