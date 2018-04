Zur Rose : Augmentation significative de 30 pour cent du chiffre d'affaires du groupe Zur Rose au premier trimestre 2018

Communiqué de presse

Augmentation significative de 30 pour cent du chiffre d'affaires du groupe Zur Rose au premier trimestre 2018

- Les acquisitions réalisées et la croissance organique ont conduit à une poussée du chiffre d'affaires de 91,5 pour cent dans le domaine OTC en Allemagne

- Le secteur Rx poursuit une croissance à deux chiffres en Allemagne

- La campagne de promotion de la marque augmente de manière très importante la notoriété de la pharmacie DocMorris

- La croissance de Zur Rose Suisse s'accélère à 9,3 pour cent

La croissance importante du chiffre d'affaires du groupe Zur Rose réalisée l'année dernière s'est poursuivie. Au premier trimestre 2018, par comparaison avec la même période de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 29,9 pour cent (23,8 pour cent en monnaie locale), s'établissant à CHF 297,6 millions. La croissance organique en monnaie locale a été de 11,0 pour cent. Tant le marché Suisse que le segment Allemagne contribuent à cette poussée de la croissance.

Le chiffre d'affaires en Allemagne a augmenté de 51,4 pour cent (39,0 pour cent en monnaie locale), passant à CHF 169,9 millions resp. EUR 145,8 millions. Avec 57 pour cent, la part réalisée à l'étranger a atteint un niveau encore jamais égalé auparavant. C'est le domaine des médicaments en vente libre (OTC) qui en est une fois encore le moteur, avec une progression du chiffre d'affaires de 91,5 pour cent (75,9 pour cent en monnaie locale). Cette évolution trouve son origine dans une croissance organique forte, l'acquisition massive de nouveaux clients et la première consolidation d'Eurapon et de Vitalsana. Le domaine des médicaments soumis à ordonnance (Rx) s'est également développé de manière positive, en atteignant une croissance de 20,6 pour cent (10,7 pour cent en monnaie locale). L'augmentation de 66 pour cent de la notoriété de la marque DocMorris en Allemagne est aussi particulièrement réjouissante. Le niveau record représentatif calculé par GfK conclut au succès de la campagne de promotion de la marque menée dans toute l'Allemagne. Le groupe détient ainsi la marque de loin la plus forte du secteur de la vente de médicaments par correspondance.

En Suisse également, l'évolution positive enregistrée au cours de l'exercice 2017 se poursuit. Au premier trimestre 2018, Zur Rose a connu une augmentation importante de son chiffre d'affaires de 9,3 pour cent, s'établissant à CHF 127,7 millions, en dépit des réductions de prix imposées au plan réglementaire. Au sein de l'unité d'affaires Médecins, le groupe a atteint une progression de 6,7 pour cent du chiffre d'affaires grâce au développement globalement satisfaisant d'une nouvelle clientèle, tandis qu'avec une augmentation du chiffre d'affaires de 12,1 pour cent, l'unité d'affaires Retail a continué de bénéficier du domaine Specialty Care et du démarrage prometteur de la stratégie omnicanal avec les premières pharmacies de proximité.

Chiffre d'affaires (non vérifié)

Janvier à mars, en 1000 CHF 1.1.-31.3.2018 1.1.-31.3.2017 Variation Groupe Zur Rose 297'633 229'120 29,9% En monnaie locale 23,8% Segment Suisse 127'749 116'883 9,3% B2B 94'484 88'569 6,7% B2C 31'746 28'314 12,1% BlueCare (1) 1'519 n.a. n.a. Segment Allemagne 169'884 112'237 51,4% Rx 76'650 63'553 20,6% OTC 93'234 48'684 91,5% Segment Allemagne, en 1000 EUR 145'822 104'910 39,0% Rx 65'794 59'419 10,7% OTC 80'028 45'491 75,9%

1) consolidé au 1er mai 2017

Contact pour les analystes et investisseurs

Marcel Ziwica, Chief Financial Officer

E-mail: ir@zurrose.com, téléphone: +41 52 724 00 64

Contact pour les médias

Lisa Lüthi, Responsable Communication d'entreprise

E-mail: lisa.luethi@zurrose.com, téléphone: +41 52 724 08 14

Agenda

24 mai 2018 Assemblée générale

15 août 2018 Rapport semestriel 2017

24 octobre 2018 Q3 Trading Update

Groupe Zur Rose

Le groupe Zur Rose, entreprise suisse comprenant les marques Zur Rose et DocMorris, est la plus grande pharmacie de vente par correspondance d'Europe et l'un des plus importants grossistes pour le corps médical en Suisse. Grâce à son modèle commercial, elle contribue à un approvisionnement pharmaceutique fiable et de qualité. Il se distingue en outre par l'élaboration de prestations innovantes dans le domaine de la gestion de médicaments afin d'accroître l'efficacité du processus de médication. La création de plus-values, les valeurs fortes orientées autour du patient ainsi que l'exigence d'un approvisionnement en médicaments à des prix avantageux font du groupe un partenaire stratégique essentiel pour les fournisseurs de prestations, les répondants des coûts et l'industrie.

Le siège opérationnel du groupe Zur Rose se situe à Frauenfeld, d'où le marché suisse est approvisionné. Les clients situés en Allemagne et en Autriche sont principalement approvisionnés depuis Heerlen (HL). Le groupe détient en outre une participation majoritaire dans BlueCare, société sise à Winterthour et leader des fournisseurs de systèmes en réseau du secteur de la santé en Suisse. Le groupe Zur Rose emploie plus de 1000 collaborateurs sur ses différents sites et a réalisé un chiffre d'affaires de 983 millions de francs durant l'exercice 2017. Les actions de Zur Rose Group AG (n de valeur 4261528, ISIN CH0042615283, ticker «ROSE») sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Plus d'informations sur zurrosegroup.com.