aufeminin annonce l’acquisition d’une participation majoritaire au capital d’Ykone, pure player de l’influence marketing

Regulatory News:

Groupe aufeminin (Paris:FEM) (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM), 1er créateur de communautés, annonce aujourd’hui l’acquisition d’une participation majoritaire au capital d’Ykone, pure player de l’influence marketing.

L’alliance du groupe média aufeminin et d’Ykone constitue une première d’envergure dans le domaine de l’influence marketing.

L’expertise combinée des deux acteurs va donner naissance à un leader mondial capable d’accompagner les plus grandes marques dans le déploiement de campagnes d’influence de plus en plus ambitieuses.

Ykone, fondée à Paris en 2008 par Olivier Billon, regroupe 50 experts social media, consultants créatifs et ingénieurs data répartis à Paris, Dubaï, Berlin, Londres, Copenhague, New-York et Bangalore et déploie des campagnes social media dans plus de 35 pays.

Ces trois dernières années, au-delà d’une croissance moyenne de 35% par an, Ykone s’est développée sur tous les continents : “Ykone est dédiée à l’influence marketing. Nous sommes capables d’activer des influenceurs sur tous les continents," rappelle Olivier Billon, président fondateur d’Ykone. “Ykone est la seule plateforme créative et technologique capable de répondre aux besoins des marques qui veulent collaborer avec les influenceurs les plus puissants et inspirants à travers le monde.”

Marie-Laure Sauty de Chalon, présidente du groupe aufeminin commente : “ Cette acquisition sera une opportunité unique de développer des synergies innovantes entre aufeminin et Ykone, pour le plus grand bénéfice des clients. Elle symbolise l’évolution continue du groupe aufeminin qui oriente désormais sa croissance dans le développement de l’e-commerce et souhaite proposer à ses clients des campagnes encore plus orientées ROI, au-delà de l’exposition exceptionnelle que représente déjà pour leurs marques le premier média féminin au monde. Le rapprochement entre des marques emblématiques comme My LittleParis et Ykone va permettre de développer des offres uniques et innovantes.”

Le marché de l’influence, levier clé pour émerger en ligne, explose. En 2008, Ykone, précurseur, accompagnait déjà les plus grandes marques et initiait les premiers projets d’influence. L’élan visionnaire s’est concrétisé et accompagne aujourd'hui l’expansion d’un marché en ébullition : les campagnes conçues par Ykone se chiffrent désormais en millions d’euros et réalisent des centaines de millions de vues pour les projets les plus importants.

Campaygn, l’outil propriétaire d’Ykone, analyse en temps réel le contenu et la communauté de plus 15 000 profils d’influenceurs, dans 96 pays, cumulant 4,5 milliards de followers. Près de 7 millions de post sont analysés, plus de 2 500 marques taguées en temps réel. Ykone peut ainsi identifier, à tout moment, partout dans le monde, les influenceurs les plus adaptés aux objectifs des clients et déployer des campagnes ciblées et garantir le retour sur investissement.

Depuis sa création Ykone accompagne les plus grands groupes dans le secteur du Luxe et de la Beauté. Richemont, LVMH, Clarins, L’Oréal, Estée Lauder, Coty, Kering. Tous font appel à Ykone pour élaborer leurs projets d’influence. Pour le compte de ses prestigieux clients, l’agence a gagné de nombreux prix en 2017 et 2018 récompensant les réalisations pour Cartier, Le Bon Marché et Moët & Chandon.

Grâce à l’appui du groupe aufeminin et dans le parfait respect de son ADN, les équipes d’Ykone comptent tripler son revenu d'ici 2020 en renforçant leur expansion internationale notamment sur les grands marchés européens où aufeminin déjà solidement implantée.

Détails de l’opération

Alors que TF1 vient d’obtenir de l’Autorité de la Concurrence les autorisations de rachat du groupe à Axel Springer, aufeminin poursuit son expansion.

Au terme de cette opération, aufeminin acquiert immédiatement près de 75% du capital d’Ykone, pour un montant non communiqué. L’acquisition est financée en fonds propres. Le solde du capital, détenu par Olivier Billon le fondateur d’Ykone, fait l’objet de promesses de vente et d’achat exerçables à un prix fonction des performances sur la période 2018 - 2021.

À propos d’aufeminin

Avec des marques médias comme : aufeminin, Marmiton, My Little Paris, Merci Alfred, Onmeda, Zimbio, Livingly et Netmums notamment, le Groupe est présent dans plus de 20 pays, en Europe, au Maghreb, en Amérique du Nord et en Amérique Latine.

Le Groupe aufeminin monte en puissance sur toutes les plateformes telles que le mobile, les vidéos et les réseaux sociaux et renforce sa stratégie de diversification avec les piliers ecommerce, programmatique et brand content.

My Little box : https://www.mylittlebox.fr/

Gambettes box : https://www.gambettesbox.fr/

Loom: https://www.loom.fr/

Edie & Watson : https://www.edie-et-watson.com/

Gretel box : https://www.gretel-box.com/

Beautiful Box by aufeminin : https://www.beautiful-box.com/

Le Groupe aufeminin, détenu à 78,31% par le groupe Axel Springer, est coté en bourse au compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM). En 2017, il a réalisé un chiffre d‘affaires de 113,5M€ pour un EBITDA de 21,3 M€.

http://corporate.aufeminin.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180426006258/fr/