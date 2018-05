aufeminin : mise à disposition des documents pour l’Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2018

Regulatory News:

Groupe aufeminin (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM) (Paris:FEM), 1er créateur de communautés, annonce la mise à disposition des documents préparatoires pour l’Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2018.

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 11 juin 2018, à 10h00, au siège de la société, 8-10 rue Saint-Fiacre - 75002 Paris.

L’avis préalable comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions, ainsi que les principales modalités de participation et de vote, a été publié au BALO le 7 mai 2018 et l’avis de convocation paraitra au BALO le 25 mai 2018 et dans les Affiches Parisiennes du 25 mai 2018.

Les documents relatifs à cette assemblée générale seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social d’aufeminin, 8-10 rue Saint-Fiacre - 75002 Paris, sur le site internet de la société http://corporate.aufeminin.com/investisseurs ou envoyé sur simple demande à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy les Moulineaux cedex 9 conformément aux dispositions légales et réglementaires.

À propos d’aufeminin

Avec des marques médias comme : aufeminin, Marmiton, My Little Paris, Merci Alfred, Onmeda, Zimbio, Livingly et Netmums notamment, le Groupe est présent dans plus de 20 pays, en Europe, au Maghreb, en Amérique du Nord et en Amérique Latine.

Le Groupe aufeminin monte en puissance sur toutes les plateformes telles que le mobile, les vidéos et les réseaux sociaux et renforce sa stratégie de diversification avec les piliers ecommerce, programmatique et brandcontent.

Le Groupe aufeminin est coté en bourse au compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM). En 2017, il a réalisé un chiffre d‘affaires de 113,5M€ pour un EBITDA de 21,3 M€.

