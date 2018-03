aufeminin – 2017 : croissance de 6% du chiffre d’affaires à 113 M, marge d’EBITDA de 19% et stabilité du résultat net à 11 M

Regulatory News:

Groupe aufeminin (Paris:FEM) (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM), 1er créateur de communautés, annonce ses résultats pour l’exercice 2017.

Marie-Laure Sauty de Chalon, Présidente-Directrice Générale du Groupe aufeminin, déclare : « Dans un environnement en grande mutation, aufeminin poursuit la profonde transformation de son modèle économique vers plus de programmatique, de content marketing et de social e-commerce. Porteurs en termes de chiffre d’affaires et de résultats, ces changements pèsent fortement sur la rentabilité du Groupe. Le Groupe accélère désormais son positionnement sur l’Influence, le Brand Publishing et le Social Media et garde comme objectif une profitabilité élevée. »

Synthèse financière - données publiées :

En millions € 31 déc. 2017 31 déc. 2016 (2) Var. (en %) Chiffre d’affaires 113,5 107,0 +6% EBITDA (1) 21,3 24,7 -14% En % du chiffre d’affaires 19% 23,0% Résultat opérationnel 12,1 17,7 -32% En % du chiffre d’affaires 11% 17% Résultat net part du Groupe 11,0 11,0 Flux de trésorerie opérationnel 12,3 17,9 -31% Trésorerie de clôture 66,2 78,6

(1) L’EBITDA est la résultante du résultat opérationnel retraité des charges et produits opérationnels non récurrents, des charges d’amortissement et de dépréciation ;

(2) Compte tenu de la cession de la filiale polonaise à fin mars 2017, les contributions de la société Ofeminin sur les exercices 2016 et 2017 ont été reclassées en « résultat net des activités cédées ».

Chiffre d’affaires 2017 : +6% à 113,5 M€ - L’international représente 51% de l’activité

Sur l’exercice 2017, le chiffre d’affaires du groupe aufeminin ressort à 113,5 M€, en progression de +6% par rapport à l’exercice précédent. Sur le marché français, le Groupe continue d’enregistrer des performances très satisfaisantes, +8% à 55,5 M€, tout comme à l’international où l’activité progresse de +5% à 58,0M€.

D’un point de vue opérationnel, le Groupe continue à accroître ses revenus en « Social e-commerce » et en « Programmatic » avec une croissance de plus de +20% sur chaque segment. En contrepartie, les revenus publicitaires traditionnels sont en repli comme anticipé par le Groupe depuis plus de deux ans.

Ainsi, le déploiement de ces métiers devient un axe majeur de croissance du Groupe, à la fois en France et à l’international représentant plus de 67% du chiffre d’affaires du Groupe.

19% de marge d’EBITDA – Un niveau de rentabilité en baisse mais maîtrisé

L’ensemble des charges opérationnelles s’établit à 92,2 M€, en augmentation de +12%.

Cette hausse est liée aux coûts directs du « Programmatic » selon le modèle développé par la filiale américaine Livingly Media (en cours de déploiement en France et en Europe), ainsi qu’au déploiement du modèle de « Social e-commerce » en France et au Japon.

En contrepartie, hors effet des charges IFRS 2, les charges de personnel sont stables. Le Groupe continue à se renforcer dans ses nouveaux métiers en recrutant des talents tout en maîtrisant les effectifs sur les métiers traditionnels du « Direct Media »

Ainsi, l’EBITDA de l’exercice 2017 ressort à 21,3 M€, soit une marge d’EBITDA de 19% vs. 23% en 2016.

Après incidence des éléments opérationnels non récurrents et des charges d’amortissement et de dépréciation, le résultat opérationnel courant s’établit à 12,1 M€ et la marge opérationnelle s’inscrit à 11% vs. 17% en 2016.

Après, la prise en compte de la charge d’impôt, impactée par la reconnaissance des produits d’impôts futurs sur la filiale américaine, et des intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe ressort stable à 11,0 M€.

Bonne conversion de l’EBITDA et trésorerie nette en baisse de 12,4 M€ à 66,2 M€

Le flux de trésorerie de l’activité opérationnelle ressort à 12,3 M€, vs. 17,9 M€ en 2016, soit un taux de conversion de l’EBITDA de 58% en 2017 impacté par la variation du BFR des deux derniers mois.

Le flux de trésorerie net s’inscrit à -12,4 M€ compte tenu notamment de la montée au capital de MyLittle Paris opérée en octobre 2017. La trésorerie nette ressort à 66,2 M€ à fin décembre 2017 (hors impact des variations de périmètre, la trésorerie nette serait de 87,3 M€ soit +8,7 M€ par rapport à 2016).

Prochain rendez-vous : jeudi 19 avril 2018, après bourse, chiffre d’affaires et résultats du 1er trimestre 2018.

A propos d’aufeminin

Avec des marques médias comme : aufeminin, Marmiton, My Little Paris, Merci Alfred, Onmeda, Zimbio, Livingly et Netmums notamment, le Groupe est présent dans plus de 20 pays, en Europe, au Maghreb, en Amérique du Nord et en Amérique Latine.

Avec une audience globale de 155 millions de visiteurs uniques (1), Le Groupe aufeminin monte en puissance sur toutes les plateformes telles que le mobile, les vidéos et les réseaux sociaux et renforce sa stratégie de diversification avec les piliers ecommerce, programmatique et brandcontent.

Le Groupe aufeminin, détenu à 78,43% par le groupe Axel Springer, est coté en bourse au compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM). En 2017, il a réalisé un chiffre d‘affaires de 113,5M€ pour un EBITDA de 21,3 M€.

(1) Google Analytics, Groupe aufeminin, sans déduplication, Décembre 2017.

Annexes

COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFIE (EN M€)

IFRS 2017 2016 Var. % Chiffre d’affaires 113,5 107,0 +6% Charges opérationnelles courantes 92,2 82,3 +12% Dont Frais de personnel 29,2 28,3 +3% Dont Autres achats et charges externes 63,0 54,0 +17% EBITDA (1) 21,3 24,7 -14% en % du chiffre d’affaires 18,8% 23,1% Autres opérationnels non courants -3,6 -3,4 Amortissements et dépréciations -5,6 3,5 Résultat opérationnel 12,1 17,7 -32% en % du chiffre d’affaires 11% 17% Résultat financier -0,1 -0,1 Impôt sur les sociétés -0,8 -5,6 Résultat net des activités cédées (2) 0,0 -0,0 Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 Résultat net 11,3 12,0 Résultat net part du Groupe 11,0 11,0

(1) L’EBITDA est la résultante du résultat opérationnel retraité des charges et produits opérationnels non récurrents, des charges d’amortissement et de dépréciation ;

(2) Compte tenu de la cession de la filiale polonaise à fin mars 2017, les contributions de la société Ofeminin sur les exercices 2016 et 2017 ont été reclassées en « résultat net des activités cédées ».

BILAN CONSOLIDE SIMPLIFIE (EN M€)

IFRS 2017 2016 ACTIF Écarts d’acquisition 50,3 53,7 Actifs incorporels 25,0 26,6 Autres actifs non courants 5,0 2,1 Total actifs non courants 80,3 82,4 Actifs courants 42,5 43,3 Trésorerie et équivalents 66,2 78,6 Total actifs courants 108,7 121,9 Total de l'actif 189,0 204,3 PASSIF Capitaux propres Groupe 138,0 130,8 Intérêts minoritaires - -0,2 Capitaux propres consolidés 138,0 130,6 Passifs non courants 7,2 10,3 Passifs courants 43,8 63,4 Total du passif 189,0 204,3

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE (EN M€)

IFRS 2017 2016 Résultat net consolidé 11,3 12,0 Marge brute d'autofinancement 12,7 15,4 Variation du besoin en fonds de roulement -0,4 2,5 Flux de trésorerie liés à l'activité opérationnelle 12,3 17,9 Acquisitions / Cession de titres consolidés nets -21,1 0,1 Autres éléments -6,7 -3,4 Flux de trésorerie liés aux opérations

d’investissements -27,8 -3,3 Flux de trésorerie liés aux opérations de

financement 3,7 2,3 incidences de variation des cours de devises -0,6 -1,4 Flux de trésorerie -12,4 15,5 Trésorerie d'ouverture 78,6 63,1 Trésorerie de clôture 66,2 78,6

