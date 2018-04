Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare : « Au cours de ce premier trimestre, bioMérieux a réalisé une performance commerciale très robuste. La récente acquisition d’Astute Medical vient renforcer notre engagement et notre positionnement en immunoessais et s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de proposer des tests à forte valeur médicale permettant d’améliorer la prise en charge des patients. »

bioMérieux (Paris:BIM), acteur mondial du diagnostic in vitro, communique aujourd'hui les informations trimestrielles relatives à son activité au 31 mars 2018.

ACTIVITÉ

Au 31 mars 2018, le chiffre d’affaires de bioMérieux a atteint 587 millions d’euros contre 568 millions d’euros au 31 mars 2017. La croissance des ventes s’est élevée à 12,5 % à taux de changes et périmètre constants. La croissance publiée en euros s’est établie à 3,4 %, affectée comme prévu par la comptabilisation de 52 millions d’euros d’effets négatifs de changes du fait du renforcement de l’euro face à plusieurs monnaies, notamment au dollar américain, par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Évolution du chiffre d’affaires En millions d'euros CHIFFRE D’AFFAIRES - 31 MARS 2017 568 Effets de changes -52 -9,2 % Variations de périmètre 0 0,0 % Croissance organique, à taux de changes et périmètre constants +71 +12,5 % CHIFFRE D’AFFAIRES - 31 MARS 2018 587 +3,4 %

Note : les définitions des effets de changes et des variations de périmètre sont disponibles en fin de communiqué.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Dans la région Amérique (46 % du CA total du Groupe), l’activité a progressé de 16,5 % par rapport à la même période de l’année précédente, permettant d’atteindre un chiffre d’affaires de 271 millions d’euros. En Amérique du Nord (41 % du CA total du Groupe), l’intensité de la saison grippale a favorisé les ventes de panels respiratoires de la gamme BIOFIRE FILMARRAY ® durant les 2 premiers mois de l’année. En outre, la croissance des ventes a été soutenue par la performance de la gamme d’hémoculture BACT/ALERT ® , qui a plus que compensé le ralentissement de la gamme d’immunoessais VIDAS ® . En Amérique latine , la croissance a été pénalisée par une sous-activité ponctuelle au Brésil, principalement due au changement du progiciel de gestion de la filiale. Excluant ce pays, la dynamique de l’activité a été robuste dans la zone avec une croissance de près de 14 % à taux de changes et périmètre constants, soutenue par la progression de l’ensemble des autres filiales.

(46 % du CA total du Groupe), l’activité a progressé de 16,5 % par rapport à la même période de l’année précédente, permettant d’atteindre un chiffre d’affaires de 271 millions d’euros. En Europe – Moyen-Orient – Afrique (38 % du CA total du Groupe), le chiffre d’affaires s’est établi à 222 millions d’euros au terme du 1 er trimestre, en hausse de 2,8 % d’une année sur l’autre. En Europe (32 % du CA total du Groupe), la croissance a été soutenue par la solide performance des applications industrielles, notamment en France, ainsi que par l’impact positif de la gamme BIOFIRE FILMARRAY ® au Royaume-Uni, en Allemagne et dans les pays scandinaves pour les applications cliniques. Les ventes de la zone Russie – Moyen-Orient – Afrique ont connu une hausse de plus de 10 %, bénéficiant d’une progression rapide du chiffre d’affaires en Turquie et dans plusieurs pays d’Afrique.

(38 % du CA total du Groupe), le chiffre d’affaires s’est établi à 222 millions d’euros au terme du 1 trimestre, en hausse de 2,8 % d’une année sur l’autre. En Asie Pacifique (16 % du CA total du Groupe), les ventes ont atteint 94 millions d’euros au 1er trimestre 2018, en croissance de 25,3 % par rapport à la même période de l’année précédente. Les performances en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est ont été robustes, tirées principalement par les ventes de réactifs de toutes les gammes du portefeuille.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR APPLICATION

Dans le domaine clinique , qui a représenté environ 83 % des ventes totales du Groupe, le chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2018 s'est établi à 486 millions d’euros, en hausse de 13,5 % d’une année sur l’autre. La microbiologie a bénéficié du dynamisme de la gamme d’hémoculture BACT/ALERT ® dans l’ensemble des Régions du Groupe, et de la hausse des ventes de réactifs VITEK ® , notamment en Asie Pacifique. Dans les immunoessais , la gamme VIDAS ® a enregistré une croissance satisfaisante au terme du 1 er trimestre 2018. La hausse des ventes de marqueurs à forte valeur médicale en Asie Pacifique a plus que compensé la pression sur les prix des tests de dosage de la procalcitonine rencontrée aux États-Unis, où les volumes continuent toutefois de croître. En biologie moléculaire , la dynamique toujours remarquable de la gamme BIOFIRE FILMARRAY ® a été soutenue au cours du trimestre par une saison grippale particulièrement intense. Les autres panels du menu BIOFIRE ont eux aussi enregistré une excellente performance, confirmant ainsi le succès d’une offre complète de panels sur le système FILMARRAY ® . Dans ce contexte, les ventes de BIOFIRE FILMARRAY ® ont atteint 130 millions d’euros au terme du trimestre, en hausse de 47 % d’une année sur l’autre.

, qui a représenté environ 83 % des ventes totales du Groupe, le chiffre d’affaires du 1 trimestre 2018 s'est établi à 486 millions d’euros, en hausse de 13,5 % d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaires des applications industrielles , qui représente environ 17 % des ventes du Groupe, s’est établi à 101 millions d’euros au terme du 1 er trimestre 2018, en hausse de 7,9 % d’une année sur l’autre. Les ventes des gammes destinées aux clients pharmaceutiques ont connu une hausse vigoureuse, soutenue notamment par les gammes de microbiologie, et les applications agroalimentaires ont principalement été portées par les solutions de biologie moléculaire.

, qui représente environ 17 % des ventes du Groupe, s’est établi à 101 millions d’euros au terme du 1 trimestre 2018, en hausse de 7,9 % d’une année sur l’autre. Les ventes des gammes destinées aux clients pharmaceutiques ont connu une hausse vigoureuse, soutenue notamment par les gammes de microbiologie, et les applications agroalimentaires ont principalement été portées par les solutions de biologie moléculaire. Au 1er trimestre 2018, les ventes de réactifs et services ont représenté environ 91 % du chiffre d’affaires consolidé, en progression de 13,5 % par rapport à la même période de 2017. Le poids du chiffre d’affaires tient compte du reclassement de 3,5 millions d’euros environ de réactifs en instruments afin de refléter les loyers implicites comptabilisés dans le cadre de contrats de placements de systèmes, suite à la mise en place de la norme IFRS 15 relative à la reconnaissance du revenu.

AUTRES INFORMATIONS

Endettement net

Ressources humaines

Au 31 mars 2018, l’effectif global du Groupe s’élève à 10 550 collaborateurs environ (employés et intérimaires en équivalent temps plein) contre 10 400 à fin décembre 2017.

ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

bioMérieux renforce son offre en immunoessais à forte valeur médicale avec l'acquisition d'Astute Medical

Le 4 avril 2018, bioMérieux a annoncé l’acquisition pour 90 millions de dollars d'Astute Medical Inc., une société basée à San Diego (États-Unis) qui a notamment développé le test NEPHROCHECK ® , accrédité par les autorités américaines pour l'évaluation précoce du risque d'insuffisance rénale aiguë, reposant sur le dosage de deux biomarqueurs, IGFBP-7 ( Insulin-like Growth Factor-Binding Protein-7 ) et TIMP-2 ( Tissue Inhibitor Metalloproteinases-2 ).

bioMérieux annonce que BioFire Diagnostics a soumis à l’examen 510(k) de la FDA (Food and Drug Administration) le dossier du panel Pneumonie BIOFIRE FILMARRAY®. Ce nouveau panel vise à aider au diagnostic des infections des voies respiratoires basses, telles que les pneumonies.



Le panel Pneumonie BIOFIRE FILMARRAY® permet l’identification de 33 cibles dans plusieurs types de prélèvements – liquides de lavages bronchoalvéolaires, expectorations dont aspirations endotrachéales. La liste de cibles inclut 18 bactéries, 8 virus et 7 gènes de résistance aux antibiotiques. Pour les cibles bactériennes, 15 tests donneront une information sur la quantité de micro-organismes présents dans le prélèvement. Cette caractéristique nouvelle et unique pour un panel de biologie moléculaire multiplexe est analogue aux résultats semi-quantitatifs fournis par les méthodes traditionnelles de culture microbiologique. Le panel BIOFIRE FILMARRAY® Pneumonie est compatible avec tous les systèmes BIOFIRE FILMARRAY® incluant FILMARRAY® 1.5, FILMARRAY® 2.0, et FILMARRAY® TORCH.

CALENDRIER FINANCIER Assemblée générale des actionnaires : 17 mai 2018 Chiffre d’affaires du 2e trimestre : 19 juillet 2018 – Avant bourse Résultats semestriels au 30 juin 2018 : 5 septembre 2018 – Avant bourse Chiffre d’affaires du 3e trimestre : 18 octobre 2018 – Avant bourse

Notes et définitions :

Les anticipations et objectifs ci-dessus reposent, en tout ou partie, sur des appréciations ou des décisions qui pourraient évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, des incertitudes et des risques liés à l'environnement économique, financier, réglementaire et concurrentiel, notamment ceux exposés dans le Document de Référence 2017. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs ci-dessus. Elle ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments, sous réserve des obligations d’information permanente pesant sur les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché financier.

Effets de change : les effets de change sont déterminés en convertissant les données de la période en cours au taux de change moyen de l’année précédente de la période de comparaison. En pratique, les taux de change utilisés peuvent être les taux moyens communiqués par la BCE ou les taux couverts lorsque des instruments de couverture ont été mis en place.

Variation de périmètres : les effets des variations de périmètre sont déterminés :

- pour les acquisitions de la période, en déduisant des ventes de la période le montant des ventes réalisées durant la période par les entités acquises à compter de leur entrée dans le périmètre de consolidation ;

- pour les acquisitions de la période précédente, en déduisant des ventes de la période le montant des ventes réalisées au cours des mois durant lesquels les entités acquises n’étaient pas consolidées lors de la période précédente ;

- pour les cessions de la période, en ajoutant aux ventes de la période le montant des ventes réalisées par les entités cédées la période précédente, au cours des mois durant lesquels ces entités ne sont plus consolidées sur la période en cours ;

- pour les cessions de la période précédente, en ajoutant aux ventes de la période les ventes réalisées durant la période précédente par les entités cédées.

À PROPOS DE BIOMÉRIEUX

Pioneering Diagnostics

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 50 ans, bioMérieux est présente dans plus de 150 pays au travers de 43 filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2017, le chiffre d'affaires de bioMérieux s’est élevé à 2,3 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l’international.

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs et logiciels) qui déterminent l’origine d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris.

Code : BIM - Code ISIN : FR0013280286

Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP

Site internet : www.biomerieux.com et site dédié aux investisseurs : www.biomerieux-finance.com

Note : sauf mention contraire les croissances sont exprimées d’une année sur l’autre à devises et périmètre constants.

