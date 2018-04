bioMérieux : renforce son offre en immunoessais à forte valeur médicale avec l'acquisition d'Astute Medical

Regulatory News:

bioMérieux (Paris:BIM), acteur mondial du diagnostic in vitro, annonce aujourd'hui l'acquisition d'Astute Medical Inc., une société qui se consacre à l'amélioration du diagnostic des patients qui présentent une défaillance d’une fonction vitale, ou qui sont à risque de développer une complication sévère, par l'identification et la validation de biomarqueurs protéiques. Astute a notamment développé le test NEPHROCHECK®, accrédité par la FDA pour l'évaluation précoce du risque d'insuffisance rénale aiguë (IRA), qui repose sur le dosage de deux biomarqueurs, IGFBP-7 (Insulin-like Growth Factor-Binding Protein-7) et TIMP-2 (Tissue Inhibitor Metalloproteinases-2).

Cette acquisition fait suite au partenariat conclu en 2015 entre Astute Medical et bioMérieux, lorsqu'Astute a accordé à bioMérieux une licence pour le développement et la commercialisation du test NEPHROCHECK® pour le système d'immunoessais automatisés VIDAS®. En outre, bioMérieux distribue depuis 2017 le test NEPHROCHECK® sur le système Astute140 Meter aux États-Unis.

Astute Medical a constitué un solide réseau de leaders d'opinion et a démontré la forte valeur du test NEPHROCHECK® sur la base d’études d’impact sur la santé des patients revues par des pairs. bioMérieux prévoit de continuer à investir dans des études médico-économiques portant sur le test NEPHROCHECK®, d'explorer le potentiel d’autres biomarqueurs prometteurs du pipeline d’innovation d'Astute et de travailler avec les partenaires d'Astute disposant actuellement d’accords de licence et de distribution afin de mettre le test NEPHROCHECK® à la disposition du plus grand nombre possible de patients dans le monde.

L'IRA est un enjeu majeur de santé publique : c'est une maladie fréquente, coûteuse et potentiellement mortelle pour les patients hospitalisés1. Aujourd'hui, jusqu'à 50 % des patients en soins intensifs développent une IRA2. Cela peut allonger la durée des séjours à l'hôpital3, évoluer en insuffisance rénale chronique4, accroître le risque de mortalité3 et augmenter les coûts de prise en charge3. Une étude publiée récemment par la revue Intensive Care Medicine5, fait état d'une baisse de 33,9 % des cas d'IRA modérée à sévère à la suite d'une intervention de chirurgie cardiaque, lorsque les cliniciens utilisent le test NEPHROCHECK® pour identifier les patients présentant un risque d'IRA modérée à sévère puis mettent en oeuvre un ensemble de soins suivant les recommandations de la fondaton Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO).

Pour les patients en état critique, des tests uniques comme VIDAS® BRAHMS PCT™ et le test NEPHROCHECK® sont complémentaires : les indications données par le dosage de la procalcitonine peuvent permettre de réduire la durée du traitement aux antibiotiques, ce qui peut être important pour préserver la fonction rénale, alors que le test NEPHROCHECK® établit le risque d'IRA et joue un rôle clé pour la gestion des antibiotiques et les autres interventions médicales.

« Nous sommes très enthousiastes à la perspective d'accueillir l'équipe Astute au sein de bioMérieux après 3 années de collaboration productive, » déclare Alexandre Mérieux, Président Directeur Général. « De par sa pertinence dans de nombreuses pathologies sévères, le test NEPHROCHECK® développé par Astute s'inscrit parfaitement dans la stratégie de bioMérieux visant à différencier le système d’immunoessais VIDAS® par des marqueurs brevetés ainsi qu’à fournir à nos clients des solutions diagnostiques innovantes et à forte valeur médicale pour une meilleure prise en charge des patients. »

Chris Hibberd, Directeur Général d'Astute Medical, ajoute : « Les marqueurs innovants développés par Astute pour détecter les insuffisances rénales aiguës offrent une opportunité unique d’apporter une solution à un champ important de la médecine intensive à l’hôpital. L’empreinte géographique globale de bioMérieux, sa présence dans le domaine des soins intensifs, et son engagement à répondre à des besoins médicaux majeurs positionnent parfaitement la Société pour promouvoir et développer cette opportunité avec l’équipe d’Astute et ses partenaires. L’équipe d’Astute a apprécié l’excellente collaboration avec bioMérieux et se réjouit de bâtir le futur de ces marqueurs ensemble. »

bioMérieux a convenu d'acquérir la totalité du capital d'Astute Medical Inc. pour environ 90 millions de dollars en numéraire. En raison des investissements nécessaires pour la commercialisation et les recherches supplémentaires sur l’impact économique et les effets sur la santé, les dépenses opérationnelles liées à l’acquisition d'Astute pour les 9 mois restants de l’année pourraient avoir un impact d’environ -60 points de base sur le résultat opérationnel courant contributif de bioMérieux en 2018.

À PROPOS DE NEPHROCHECK®

Le test NEPHROCHECK® est destiné à une utilisation en association avec l'évaluation clinique des patients qui présentent actuellement ou ont présenté dans les dernières 24 heures une atteinte cardiovasculaire et/ou respiratoire aiguë et sont en service de soins intensifs, pour servir d'aide à l'évaluation du risque d'IRA modérée ou sévère dans les 12 heures suivant l'évaluation des patients.

Le test NEPHROCHECK® est prévu pour une utilisation chez les patients âgés de 21 ans et plus. NEPHROCHECK® a obtenu l'agrément 510(k) selon la classification de novo de la FDA, est marqué CE et disponible sur le marché européen.

Pour en savoir plus sur le test NEPHROCHECK®, rendez-vous sur le site www.nephrocheck.com

À PROPOS DE BIOMÉRIEUX

Pioneering Diagnostics

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 50 ans, bioMérieux est présente dans plus de 150 pays au travers de 43 filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2017, le chiffre d'affaires de bioMérieux s’est élevé à 2,3 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l’international.

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs et logiciels) qui déterminent l’origine d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris.

Site internet : www.biomerieux.com et site dédié aux investisseurs : www.biomerieux-finance.com

