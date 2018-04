taux : la détente l'emporte malgré inflation Eurozone à 1,4%

04/04/2018 | 19:41

Les marchés obligataires sont passés en quelques heures du régime 'aversion au risque' au régime 'rien de grave à l'horizon, retour vers les actions'.



Au final, après de beaux écarts intraday, la journée s'achève sans grands changements, notamment en Europe.

Les Bunds se détendent de -0,5Pt de base à 0,498%, les OAT de -1Pt à 0,727%... et les T-Bonds US affichent une parfaite stabilité à 2,738%, après avoir oscillé entre 2,748 et 2,788%v (ils avaient lâché -4Pts du fait de l'accentuation du bras de fer commercial sino-américain, avec un projet de surtaxation de +25% de 106 produits importé des Etats Unis).



Dans un tel climat, les indicateurs du jours se sont trouvé largement relégués au second plan: les intervenants ont peu réagi aux résultats de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé au mois de mars : +241.000 au lieu de +190.000 attendu (dont +176.000 nouveaux jobs dans le secteur des 'services', +65.000 dans le secteur manufacturier).



Les commandes à l'industrie américaine se redressent de +1,2% après un recul équivalent de -1,3% au mois de janvier (chiffres sans surprise).



Pas de quoi redonner le moral à Wall Street avec l'ISM des services du mois de mars: il s'est établi à 58,8 (repli de 0,7 point en données mensuelles)

et concorde cette fois-ci avec l'indice PMI des services d'IHS Markit, en recul de -1,9 à 54 (après 55,9 en février).



La stabilité des Bunds et des OAT constitue un vrai paradoxe puisque le taux d'inflation annuel de la zone euro est ressorti à 1,4% le mois dernier, en nette hausse par rapport à son niveau de 1,1% de février (estimation 'flash' d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne).



Le taux de chômage s'est de son côté établi à 8,5% en février 2018, en recul de 0,1 point en données séquentielles et de 1 point par rapport à février 2017. Il s'agit du taux le plus faible enregistré dans la région depuis décembre 2008.



Plus au Sud, l'appétit pour le risque a profité aux 'bonos' -2Pts de base à 1,1600% puis aux BT italiens, avec -3Pts de base à 1,756%





