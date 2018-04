PERNOD RICARD plus optimiste sur ses résultats et vers un dividende plus généreux

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2017/2018 de Pernod Ricard a reculé de 0,5% à 1,977 milliard d'euros. Il affiche cependant une croissance interne de 9,3%, favorisée par le décalage du Nouvel An chinois et de Pâques. Elle est de 6,3% sur les neuf premiers mois de l'exercice. "Nous confirmons notre objectif annuel dans le haut de la fourchette annoncée le 9 février 2018, avec une croissance interne du résultat opérationnel courant pour l’exercice fiscal 2017/18 autour de 6%", a déclaré le PDG, Alexandre Ricard Pernod Ricard avait déjà relevé ses perspectives annuelles début février. Il visait à l'origine une croissance organique de son résultat opérationnel courant comprise entre 3% et 5%, avant de la rehausser à +4%/+6%.Le Conseil d'Administration, réuni le 18 avril 2018 sous la présidence d' Alexandre Ricard , a décidé de verser un acompte sur dividende de 1,01 euro par action au titre de l'exercice 2017/2018 en cours. Comme les années précédentes, cet acompte est égal à 50% du dividende de l'exercice antérieur. Cet acompte sera détaché le mercredi 4 juillet et mis en paiement le vendredi 6 juillet 2018.L'accélération de la croissance des résultats et du désendettement depuis l'exercice 2015/2016 amène par ailleurs le Conseil d'Administration à recommander une inflexion de sa politique de dividende, qui sera soumise au vote de l'Assemblée générale du 21 novembre 2018.Le Conseil recommande d'augmenter progressivement le taux de distribution des dividendes sur les trois prochaines années à environ 50% du résultat net courant, à partir de l'exercice 2017/2018 versus une politique historique de distribution d'environ un tiers.Pernod Ricard reste cependant engagé à saisir les opportunités d'acquisition créatrices de valeur tout en conservant sa notation investment grade.