PERNOD RICARD relève ses objectifs annuels

Pernod Ricard a réalisé au premier semestre 2017/2018 clos fin décembre un résultat net part du Groupe de 1,147 milliard d'euros, en croissance de 25%, grâce à une réduction des frais financiers et des éléments non-récurrents positifs (vente exceptionnelle de stock de Scotch, remboursement de l’impôt français de 3% sur les dividendes des exercices 12/13 à 16/17 et 55 millions d'euros de réévaluation de l’impôt différé suite à la réforme fiscale américaine).Le résultat net courant part du Groupe s'élève à 994 millions, en hausse de 4%, soutenu par la réduction des frais financiers, malgré un impact de change négatif. A taux constants, la croissance est de 10%.Le résultat opérationnel courant de Pernod Ricard s'élève à 1,496 milliard, en repli de 0,3% compte tenu de la faiblesse du dollar. La croissance interne atteint, elle, 5,7%. Pour l'ensemble de l'exercice 2017/2018, l'impact de change attendu sur le résultat opérationnel courant est estimé à -180 millions.Le taux de marge opérationnelle progresse de +21 points de base en croissance interne.Le chiffre d'affaires de Pernod Ricard s'élève à 5,082 milliards, en hausse de 0,4% raison d'un effet de change défavorable. La croissance interne se monte à 5,1%.Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires atteint 2,79 milliards, en baise de 0,8% ( avec une croissance interne de +4,6%).Le free cash-flow est en forte amélioration à 799 millions, en croissance de 21%, avec en conséquence une réduction de 476 millions de la Dette nette à 7,375 milliards. Le ratio Dette Nette / Ebitda à taux moyens s'est réduit significativement à 2,9 fois au 31 décembre 2017. Alexandre Ricard , Président-Directeur Général, déclare : " Nos résultats semestriels sont très bons, reflétant une accélération de notre activité par rapport à l'exercice 16/17, notamment en Chine, en Inde et dans le Global Travel Retail"."Pour l'ensemble de l'exercice 17/18, nous continuerons à mettre l'accent sur le digital, l'innovation et l'excellence opérationnelle (notamment sur le pricing). Nous anticipons la poursuite d'une croissance soutenue et diversifiée à travers l'ensemble des régions et marques du groupe. Nous relevons donc notre objectif annuel à une croissance interne du résultat opérationnel courant comprise entre +4% et +6%."