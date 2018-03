LAGARDERE chute en raison de perspectives trop prudentes, cession dans les médias à venir

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Lagardère (-8,35% à 22,05 euros) est sanctionné pour avoir présenté des objectifs 2018 trop prudents lors de l'annonce de résultats 2017 marqués par la confirmation de son recentrage sur l'édition et le Travel Retail (commerce dédié au service des voyageurs). L'année dernière, le groupe de médias et de distribution a enregistré un bénéfice opérationnel (Resop) en progression de 6,7% à 403 millions d'euros, conforme aux attentes et en ligne avec les ambitions de Lagardère.Ce dernier visait une progression comprise entre 5% à 8%. Déjà publié, le chiffre d'affaires a reculé de 4,4% à 7,069 milliards d'euros. Il a cependant progressé de 4% à données comparables.Cette année, le bénéfice opérationnel est attendu stable par rapport à 2017. Une prévision prudente, qui devrait entrainer une révision à la baisse de 4% à 5% du consensus sur le bénéfice par action, calcule Oddo BHF. Barclays n'a, lui, pas été surpris et rappelle que Lagardère dévoile traditionnellement des prévisions prudentes, qu'il a dépassé à 9 occasions sur 15 depuis 2003.Pour le broker, qui pour sa part a été déçu par le free cash flow 2017 (96 millions d'euros hors éléments exceptionnels contre 242 millions attendus), la clé pour l'action au cours des prochains mois sera quels actifs Lagardère va céder et à quel prix. Arnaud Lagardère , gérant du groupe, a en effet annoncé qu'il procéderait prochainement à plusieurs cessions au niveau de sa branche médias. Il entend conserver la production audiovisuelle, Europe 1, Paris Match et le JDD. La cession du magasine iconique, Elle, n'est pas exclue. Lagardère s'apprêterait donc à céder ses magazines en France, les radios musicales en France et à l'international, ainsi que ses actifs Internet, en déduit Barclays. Ce dernier attribue une plus grande probabilité de cession aux deux premiers qu'aux deux derniers.Quand au sort de son activité gestion des droits marketing et audiovisuels sportifs (Lagardère Unlimited), la réponse du management a paru évasive aux brokers. Barclays et Gilbert Dupont jugent qu'une vente est probable, le premier ayant remarqué que cette activité n'avait pas été qualifiée d'actif stratégique. Arnaud Lagardère souhaite améliorer le profil de génération de résultat opérationnel et de trésorerie du groupe afin de pouvoir réinvestir dans ses activités stratégiques. Une fois ces cessions réalisées, Lagardère sera essentiellement recentré sur l'édition et le Travel Retail.