PRESSE: Amber Capital espère avoir des représentants au conseil de Lagardère en 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds activiste Amber Capital espère obtenir des représentants au conseil d'administration de Lagardère l'année prochaine, a déclaré le fondateur du fonds Joseph Oughourlian dans un entretien publié vendredi dans Les Echos.

"Nous espérons que la société Lagardère elle-même saisira l'opportunité du remplacement de quatre des membres de son conseil de surveillance l'an prochain pour faire un pas dans notre direction, sans quoi nous représenterions des candidats", a expliqué Joseph Oughourlian.

"Beaucoup de membres du conseil ont plus de douze ans de présence, ce qui les rend non indépendants, d'après les critères de l'Afep-Medef", a-t-il souligné, tout en rappelant que le fonds est "en accord total avec Arnaud Lagardère à propos de sa stratégie de recentrage sur l'édition et la distribution dans les gares et aéroports".

"Le fait que Lagardère devienne un holding plutôt qu'un conglomérat est un pas dans la bonne direction pour que son cours de Bourse -- autour de 22 euros --perde sa décote. Selon notre estimation, son actif net réévalué est autour de 35 à 40 euros par action", a poursuivi Joseph Oughourlian.

"Mais le groupe a attendu trop longtemps pour bien valoriser ses magazines, vendus récemment. Il a une fenêtre de marché favorable pour ses chaînes et sa production TV avec des acheteurs prêts à payer des valorisations élevées. Il ne faut pas la rater", a estimé le patron d'Amber Capital.

La semaine dernière, le fonds n'était pas parvenu convaincre les actionnaires de Lagardère de faire évoluer la gouvernance du groupe de médias, étroitement contrôlé par son associé-gérant Arnaud Lagardère en vertu d'un statut de société en commandite.

Les deux candidats au conseil de surveillance proposés par Amber compte tenu de sa participation d'environ 4% au capital avaient obtenu moins de 16% des voix lors de l'assemblée générale du groupe.

