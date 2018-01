Avec Hedi Slimane, LVMH veut donner une nouvelle impulsion à Céline

Hedi Slimane aura la charge de l'ensemble des créations de prêt-à-porter et d'accessoires féminins et aura également pour mission de lancer la marque dans la mode masculine et les parfums.

Le designer français, qui fut l’artisan du renouveau de la mode masculine chez Dior - autre griffe de LVMH - et de la relance de Saint Laurent, propriété de Kering, prendra ses fonctions au mois de février, succédant à Phoebe Philo.

"Hedi Slimane est l'un des créateurs les plus talentueux de notre époque (...) son arrivée chez Céline conforte les très grandes ambitions que le groupe LVMH a pour cette maison", souligne Bernard Arnault, PDG de LVMH, dans un communiqué.

En très forte croissance, la griffe a multiplié ses ventes par quatre depuis 2009 sous la houlette de Phoebe Philo, qui en a fait une des marques emblématiques du groupe par son style à la fois sobre et avant-gardiste.

Céline réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de près d'un milliard d’euros.

"Avec l’arrivée de Hedi Slimane, le développement de la mode masculine et le lancement des parfums, LVMH a pour ambition de doubler, à terme, le chiffre d’affaires de la marque", dit-on dans l’entourage de Bernard Arnault.

Hedi Slimane aura également, comme chez Saint Laurent, la charge de l’image et de la communication de la griffe.

Sa première collection sera présentée lors des défilés de prêt-à-porter de la "fashion week" parisienne en septembre 2018.

Hedi Slimane a révolutionné la mode masculine à la tête de Dior Homme entre 2000 et 2007, avec ses coupes près du corps copiées dans le monde entier.

Son esthétique rock a aussi fait le succès de Saint Laurent, dont il a permis de tripler les ventes en l’espace de quatre ans, entre 2012 et 2016.

Cette nomination intervient alors que le désigner a longtemps été donné comme favori pour succéder à Karl Lagerfeld chez Chanel.

LVMH avait annoncé fin décembre le départ de Phoebe Philo, après 10 ans à la direction artistique de la marque.

(Edité par Bertrand Boucey)

par Pascale Denis