LVMH : avec Kim Jones, Dior Homme s'offre un coup de jeune

Les consommateurs ont adoré les collections Louis Vuitton de Kim Jones, ils devraient adorer son travail chez Dior Homme. Après avoir passé sept ans à la tête de la direction artistique des collections masculines de Louis Vuitton, vaisseau amiral de LVMH, Dior Homme, également propriété du groupe de Bernard Arnault , a annoncé que le designer succédera à Kris Van Assche. Il prendra ses fonctions chez Dior Homme dès le 1er avril, et présentera son premier défilé pour la maison en juin prochain lors de la Fashion Week homme à Paris.Kim Jones, diplômé de la Central Saint Martins à Londres, est parvenu à faire de Louis Vuitton l'une des marques de luxe les plus branchées du monde, grâce à son talent bien sûr, mais aussi son sens du marketing, comme en témoigne sa collaboration fructueuse avec la marque iconique Supreme, et son réseau. Il est en effet proche de célébrités influentes comme Kate Moss ou David Beckham.Pietro Beccari, PDG de Christian Dior Couture, se félicite de cette nomination : "Je me réjouis de l'arrivée de Kim Jones à la tête de la création Dior Homme. Son talent et sa force créatrice sont reconnus internationalement. Il bénéficiera du soutien des équipes et du savoir-faire des Ateliers pour inventer un vestiaire masculin à l'élégance à la fois classique et imprégnée de culture contemporaine. Il accélèrera ainsi le développement et le rayonnement de Dior Homme à l'international."Kim Jones déclare : "Je suis très honoré de rejoindre la Maison Dior, symbole de l'élégance absolue. Je tiens à remercier chaleureusement Bernard Arnault et Pietro Beccari de la confiance qu'ils m'accordent en me donnant la responsabilité de créer les collections masculines pour Dior Homme. Je souhaite inscrire mes collections dans le respect de l'héritage de la Maison Dior tout en créant une silhouette masculine moderne et innovante."