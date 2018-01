Thales : un nouveau venu au conseil d'administration

Sur proposition du secteur public, le conseil d'administration de Thales a coopté ce mardi Bernard Fontana , président du directoire de Framatome (ex-Areva NP), en qualité d'administrateur pour succéder à Laurent Collet-Billon, a-t-on appris ce mardi.Son mandat court jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2020. Bernard Fontana a par ailleurs été nommé membre du comité d'audit et des comptes. Bernard Fontana a débuté sa carrière en 1987 comme ingénieur de l'armement au groupe SNPE (ex-Société Nationale des Poudres et Explosifs), où il a occupé différents postes, notamment ceux de directeur de l'activité chimie fine, de la stratégie pour l'activité chimie puis de la zone Amérique du Nord. Il a également été directeur général d'Holcim.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.