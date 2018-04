Macron s'entretient lundi avec Bill Gates à l'Elysée

PARIS (AFP) -- Emmanuel Macron s'entretiendra lundi après-midi avec le fondateur de Microsoft Bill Gates et son épouse Melinda, coprésidents de la fondation qui porte leur nom, a indiqué dimanche la présidence de la République dans un communiqué.

Bill et Melinda Gates seront reçus à 16H00 à l'Elysée.

Le milliardaire a fondé avec son épouse la fondation philantropique Bill et Melinda Gates en 2000, spécialisée dans la santé, l'éducation et l'environnement dans les pays les plus pauvres, en particulier en Afrique.

Bill Gates, qui a dirigé Microsoft de 1975 à 2000, a notamment participé au sommet sur le climat organisé le 12 décembre par la France.

Agefi-Dow Jones The financial newswire