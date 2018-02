Bic : le PDG Bruno Bich va passer la main

Tirant les conséquences des comptes 2017 publiés par anticipation le 31 janvier dernier, et sanctionnés par le marché, Bic annonce ce matin la démission de son président-directeur général (PDG), Bruno Bich , et la future dissociation des deux fonctions dirigeantes. La direction opérationnelle reviendra sous peu à l'actuel numéro deux du groupe, Gonzalve Bich.Le groupe de produits jetables (stylos, briquets, rasoirs) indique ce matin que le conseil d'administration, réuni hier, a pris acte de cette décision prise 'eu égard à la limite d'âge fixée par les statuts'. M. Bich 'rendra' aussi son mandat d'administrateur lors de l'AG qui se tiendra le 16 mai. Il sera alors proposé de nommer Gonzalve Bich, actuel directeur général délégué et directeur des opérations, au conseil. Rappelons que la famille Bich reste le principal actionnaire du groupe.Puis postérieurement à l'AG, le conseil d'administration de Bic a l'intention de dissocier la présidence de la direction générale. La première des deux fonctions sera confiée à l'actuel vice-président, Pierre Vareille. La direction générale de plein exercice, elle, reviendra à Gonzalve Bich.A propos de Gonzalve Bich, Bruno Bich a déclaré : 'Gonzalve incarne nos valeurs, notre passion pour les produits et nos consommateurs. Dans les responsabilités qu'il a exercées au cours des 15 dernières années, il a prouvé son engagement, démontré sa visionstratégique et ses qualités opérationnelles'.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.