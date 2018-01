Icahn soutient une révision de l'accord Xerox-Fujifilm

Il a aussi réitéré sa demande en faveur d'un changement de direction du groupe américain.

Mercredi, Deason a exhorté le pionnier de la photocopie à rendre public son accord de coentreprise avec le japonais Fujifilm, estimant que la réglementation américaine l'exige.

"On peut difficilement imaginer qu'un actionnaire de Xerox soit contre", a déclaré Carl Icahn à propos de la demande de Deason dans une lettre ouverte publiée sur Twitter.

Carl Icahn, via Icahn Associates Corp, détient environ 9,7% de Xerox, tandis que Deason en est le troisième actionnaire, selon les données de Thomson Reuters.

Dans un communiqué publié mercredi, Xerox dit avoir examiné la lettre de Deason et estime que ses affirmations et ses allégations sont "fausses et trompeuses".

Icahn, qui a par le passé appelé à un changement à la tête de Xerox, a déclaré que "des mesures radicales sont maintenant nécessaires", car un non-remplacement du directeur général Jeff Jacobson pourraient affecter son investissement.

Xerox et Fujifilm sont engagés depuis une cinquantaine d'années dans une coentreprise de production de photocopieurs implantée à Tokyo pour servir la région Asie-Pacifique, dont la Chine et le Japon.

Citant des sources proches du dossier, le Wall Street Journal avait rapporté le 11 janvier que Xerox était en discussions avec Fujifilm en vue d'une opération qui pourrait se traduire par un changement de contrôle du groupe américain sous pression pour trouver des relais de croissance.

L'action Xerox recule de 1,1% à 31,57 dollars à Wall Street à 17h30 GMT, sous-performant les indices Dow Jones, en baisse de 0,37%, et S&P-500, en repli de 0,16%.

(Munsif Vengattil et Muvija M à Bangalore; Claude Chendjou pour le service français, édité par Marc Joanny)