La valeur du jour à Wall Street SANDRIDGE ENERGY : le retrait de l'offre d'achat de Bonanza Creek salué par les investisseurs

SandRidge Energy évolue en hausse de 2,66% à 19,65 dollars aujourd’hui après l’annonce du retrait de son projet d’achat de Bonanza Creek alors qu'il craignait de ne pas être suivi par ses principaux actionnaires, notamment l'activiste Carl Icahn . Si cette annonce est bien accueillie en Bourse, la compagnie pétrolière devra tout de même rembourser à Bonanza Creek 3,7 millions de dollars correspondant aux frais déjà engagés pour préparer cette opération annoncée le 15 novembre dernier."Après consultation avec les plus grands actionnaires de SandRidge, il est devenu clair que la société ne recevrait pas d'approbation pour la transaction", a déclaré la société pour justifier ce retrait. Carl Icahn , le plus grand actionnaire de la société avec une participation de 13,5%, et d'autres investisseurs de SandRidge avaient vivement contesté cette acquisition - évaluée à environ 750 millions de dollars – car ils la jugeaient trop coûteuse et sans fondement stratégique.Avec ce retrait, les dirigeants de SandRidge se sont donc offerts un peu de répit devant les critiques du milliardaire."Nous sommes évidemment satisfaits de ce résultat, mais nous avons encore de sérieuses inquiétudes concernant de nombreuses choses que le conseil d'administration a permis à cette société", a déclaré Carl Icahn L'année 2018 risque donc d'être périlleuse pour James Bennett, le PDG de la compagnie pétrolière.