NEWELL BRANDS cède aux exigences de Carl Icahn

Newell Brands a signé un accord avec l'investisseur activiste Carl Icahn , actionnaire du groupe à hauteur de 6,9%. Il prévoit d'abord qu'un représentant d'Icahn, Patrick Campbell, devienne président du Conseil de Newell Brands. Trois autres administrateurs - Brett Icahn, Andrew Langham et Courtney Mather - ont été de plus nommés par Icahn. De plus, Newell Brands prévoit d'accélérer son plan de transformation et notamment ses cessions d'actifs pour un total de 10 milliards de dollars.