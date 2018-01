Xerox en discussion avec Fujifilm, selon le WSJ

Xerox est la cible de l'investisseur activiste Carl Icahn qui le presse de se réinventer face à la demande en berne pour ses produits traditionnels.

Carl Icahn, premier actionnaire de Xerox avec 9,7% du capital, a demandé le mois dernier un changement de direction du groupe après avoir désigné quatre candidats pour le conseil d'administration.

Fujifilm cherche de son côté à rationaliser son activité de photocopieurs et à se repositionner sur les solutions de services documentaires. Le groupe, à l'origine fabricant de films photographiques, s'est diversifié dans les équipements médicaux et la pharmacie.

Xerox et Fujifilm sont engagés depuis une cinquantaine dans une co-entreprise de production de photocopieurs implantée à Tokyo pour servir la région Asie-Pacifique, dont la Chine et le Japon, et qui représente près de la moitié du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation du groupe nippon.

Xerox s'est refusé à tout commentaire et Fujifilm a dit ne pas commenter les informations de presse.

Xerox a une capitalisation boursière de 7,7 milliards de dollars (6,45 milliards d'euros) tandis que celle de Fujifilm atteint 22 milliards.

(Uday Sampath à Bangalore, Minami Funakoshi à Tokyo, Marc Joanny pour le service français, édité par Juliette Rouillon)