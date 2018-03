RENAULT-NISSAN annonce de nouvelles nominations au niveau de l'Alliance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Alliance Renault-Nissan vient d'annoncer de nouvelles nominations destinées à accélérer les synergies dans des domaines opérationnels clés. "Nous annonçons le nom des personnes à la tête des équipes qui mèneront à bien la prochaine phase de convergence de l’Alliance. En générant des revenus additionnels, des réductions de coûts et en évitant certaines dépenses, ces équipes travailleront à l’objectif de doubler nos synergies, qui devraient passer de 5 milliards d’euros en 2016 à 10 milliards d’euros d’ici la fin du plan Alliance 2022", a déclaré le PDG Carlos Ghosn Tsuyoshi Yamaguchi devient Directeur de l'Ingénierie Alliance. John Martin est nommé Directeur des Fabrications, Ingénierie de Production et Logistique Alliance. Véronique Sarlat Depotte prend le poste de Directeur des Achats de l'Alliance, et PDG de Alliance Purchasing Organization. Christian Vandenhende est nommé Directeur Qualité et Satisfaction Client Alliance. Kent O'Hara devient Directeur Après-Vente Alliance. Hadi Zablit devient Directeur Business Development Alliance. Arun Bajaj prend le poste de Directeur Talents Alliance. Ashwani Gupta est le Directeur Alliance de la Division Véhicules Utilitaires Renault-Nissan-Mitsubishi. Enfin, Arnaud Deboeuf est nommé Directeur Alliance CEO Office.Chacun de ces neuf dirigeants de l'Alliance est rattaché à Carlos Ghosn , président-directeur général de l'Alliance.