Renault-Nissan-Mitsubishi est bien devenu N°1 mondial en 2017, dit Ghosn

"L'alliance, avec plus de 10,6 millions de véhicules particuliers et utilitaires légers vendus en 2017, est le premier groupe automobile mondial", a-t-il dit lors d'une audition devant la commission des Finances et la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale.

"Cela vient d'être confirmé puisque Volkswagen vient d'annoncer ce matin l'ensemble de ses ventes à 10,74 millions, mais en comptant 200.000 poids lourds, en général ceux-ci ne rentrent pas dans nos statistiques. Donc il n'y a plus de discussion possible", a-t-il ajouté.

"Ceci n'est pas un objectif mais une satisfaction de dire qu'il n'y a personne qui peut gagner sur nous en matière d'échelle", a poursuivi Carlos Ghosn. "Si nous jouons intelligemment, cette échelle du groupe va nous permettre de renforcer encore la compétitivité de l'ensemble des composantes de l'alliance."

(Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)