Renault: Un N°2 choisi en interne, Ghosn restera à la barre

"De sources concordantes, les administrateurs, et avec eux les grands actionnaires de Renault, dont l'Etat français, proposeront le renouvellement du mandat de Carlos Ghosn", selon le site internet du quotidien.

"Tous se sont entendus sur une feuille de route qui fixe une priorité : pérenniser l'alliance (...)".

Le mandat de Carlos Ghosn arrive à échéance le 15 juin. Lors d'une audition à l'Assemblée nationale, celui-ci avait déclaré mi-janvier que son futur rôle dans l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi était à définir avec les actionnaires.

"Est-ce qu'il y a une feuille de route à laquelle je peux contribuer ou pas, et avec laquelle je suis d'accord ?", avait-t-il dit. "Si on est d'accord sur une feuille de route, et d'accord pour dire que je peux contribuer de manière privilégiée à cette feuille de route, on continue. S'il n'y a pas d'accord (...), on arrête."

Quant au futur numéro deux de Renault, ajoute Le Figaro, il sera choisi en interne et aura "un titre de directeur général adjoint ou délégué, ou, à l'anglo-saxonne, de chief operating officer (COO)".

"D'après nos informations, le futur COO viendra du groupe, sera Français, plus jeune que Carlos Ghosn d'une dizaine d'années, disposant d'un vrai 'track record' dans l'automobile et connaissant suffisamment le fonctionnement de l'alliance pour être crédible en interne."

Renault n'a pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

(Dominique Rodriguez, édité par Myriam Rivet)