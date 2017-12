Renault : un successeur pour Carlos Ghosn en février?

Le processus de sélection du successeur de Carlos Ghosn à la tête de Renault aurait démarré, d'après Les Echos, précisant que des premiers candidats seraient actuellement auditionnés pour une nomination qui pourrait intervenir en février.Le journal indique que Carlos Ghosn pourrait scinder la fonction de PDG pour garder la présidence de Renault, de la même façon que chez Nissan quelques mois auparavant, mais qu'il aurait l'intention de demeurer à la tête de l'Alliance franco-japonaise.D'après Les Echos, on privilégierait la recherche d'un candidat en interne, les noms de Thierry Bolloré et Thierry Koskas étant par exemple cités, et le gouvernement suivrait de près le dossier, souhaitant un candidat français.Copyright (c) 2017 CercleFinance.com. Tous droits réservés.