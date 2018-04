Ahold Delhaize : changement de CEO le 1er juillet

Ahold Delhaize annonce que Dick Boer quittera ses fonctions de directeur général (CEO) le 1er juillet prochain, et sera alors remplacé à ce poste par Frans Muller, actuellement CEO délégué et chief integration officer depuis juillet 2016.Frans Muller dispose de plus de 20 années d'expérience dans le secteur de la distribution. Avant la fusion entre Ahold et Delhaize, il occupait le poste de président et CEO de Delhaize Group depuis 2013. Il travaillait auparavant chez l'allemand Metro.D'ici au 1er juillet, Dick Boer travaillera étroitement avec Frans Muller pour assurer une transition en douceur. Il restera ensuite disponible comme conseiller pour le groupe belgo-néerlandais jusqu'au milieu de l'année 2019.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.